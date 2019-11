Mario Balotelli bol terčom rasistických chorálov, Hellasu Verona uzavrú časť štadióna

aliansky futbalový klub Hellas Verona bol potrestaný uzavretím časti štadióna pre rasistické správanie jeho fanúšikov voči Mariovi Balotellimu. V nedeľňajšom zápase Serie A útočník Brescie Balotelli chcel opustiť hraciu plochu po tom, čo si vypočul rasistické chorály na svoju adresu od prívržencov domácej Verony. Zápas bol dokonca na niekoľko minút prerušený, Verona napokon zvíťazila 2:1.

Vedenie Serie A v utorok oznámilo, že divácky sektor „poltrone est“, z ktorého zazneli nepekné pokriky proti Balotellimu, bude uzavretý na jeden zápas najvyššej súťaže. Futbalista tmavej pleti Mario Balotelli (29) sa narodil v Taliansku ghanským prisťahovalcom. V minulosti odohral aj 36 zápasov za taliansky národný tím, v ktorých strelil 14 gólov.

Uplynulý víkend museli v Taliansku prerušiť až dva zápasy Serie A, rovnako sa nevyznamenali ani priaznivci AS Rím proti Neapolčanom. Rimania dostali pokutu 30 000 eur, pričom trest mohol byť ešte prísnejší v prípade, ak by nezasiahol kapitán AS Edin Džeko a nevyzval fanúšikov na upokojenie vášní.

Hanlivé pokriky z úst „tifosi“ si už v tejto sezóne Serie A vypočuli aj Romelu Lukaku, Dalbert Henrique, Miralem Pjanič, Ronaldo Vieira, Kalidou Koulibaly a Franck Kessie.