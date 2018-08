Mario Balotelli zvažuje odchod z OGC Nice, podľa trénera sa dostali do náročnej situácie

NICE 12. augusta (WebNoviny.sk) – Taliansky futbalový reprezentant Mario Balotelli chce opustiť tím OGC Nice. Po sobotňajšom stretnutí 1. kola francúzskej najvyššej súťaže Ligue 1 proti Reims (0:1) to vyhlásil tréner Nice Patrick Vieira.

„Chce odísť a je nepravdepodobné, že zostane v našom tíme,“ ozrejmil podľa football-italia.net Balotelliho absenciu Vieira.

„Chceme, aby v tu hrali futbalisti, ktorí to naozaj chcú. Dostali sme sa do náročnej situácie a klub sa pokúsi urobiť všetko pre to, aby mohol odísť,“ dodal 42-ročný kouč, ktorý vedie Nice od aktuálneho leta.

Balotelli sa v medzisezónnom období usiloval o prestup a preto nenastúpil na začiatok letnej prípravy OGC Nice. Záujem o služby 28-ročného útočníka prejavil konkurenčný tím Olympique Marseille, v hre je aj návrat do vlasti.