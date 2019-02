Mariu Šarapovovú trápia zranenia, pre dlhodobú bolesť ramena nenastúpi v Indian Wells

MOSKVA 14. februára (WebNoviny.sk) – Ruská tenistka Maria Šarapovová odvolala svoju účasť na prestížnom turnaji v americkom Indian Wells (4. – 7. marca).

Tridsaťjedenročna Šarapovová sa momentálne snaží vystrábiť zo zranenia ramena, ktoré ju trápi už od vlaňajška. „Problémy som s ním mala už v minulom roku a neočakávam výraznejšiu zmenu počas aktuálnej sezóny. Je to skôr o tom, ako sa dokážem vysporiadať s bolesťou,“ uviedla 5-násobná grandslamová šampiónka Šarapovová.

Na úvodnom turnaji veľkej štvorky v Melbourne vyradila v 3. kole obhajkyňu titulu Dánku Caroline Wozniacku, v súboji o postup do štvrťfinále jej vystavila stopku domáca Ashleigh Bartyová. Následne odriekla účasť na turnaji v Petrohrade. „Zranenie ramena ma obmedzuje už dlhšiu dobu. Vlani som preň musela ukončiť sezónu už po US Open a stále to nie je úplne v poriadku,“ dodala Šarapovová, cituje ju portál BBC.