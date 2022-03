Mariupoľ je takmer zrovnaný so zemou, bombardovaniu strategického prístavu sa však Rusi vyhýbajú

Veľká časť ukrajinského mesta Mariupoľ bola úplne zničená, no oblasť prístavu zostáva do výraznej miery nedotknutá. Pre spravodajský web BBC to povedal popredný predstaviteľ mariupoľského prístavu, ktorý v utorok utiekol z obliehaného mesta.

Muž, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity pre obavy o bezpečnosť, uviedol, že od začiatku vojny v prístave zakotvilo šesť lodí plaviacich sa pod zahraničnou vlajkou, ale „na rozdiel od zvyšku mesta prístav zažil len pomerne slabé bombardovanie“.

Mariupoľ je najväčší prístav v Azovskom mori a jeden z najväčších ukrajinských prístavov na export poľnohospodárskych produktov.

Jeho dobytie by bolo pre Rusko strategicky dôležité. Skutočnosť, že oblasť prístavu zostáva relatívne nepoškodená, môže naznačovať, že Rusko si uvedomuje strategický význam a zámerne sa vyhýbalo ostreľovaniu oblasti prístavu.