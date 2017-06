Marko Daňo sa vyjadril k súčasnej krízovej situácie v slovenskom hokeji

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Marko Daňo sa už naplno pripravuje na ďalšiu sezónu, ktorú opäť odohrá v tíme NHL Winnipegu Jets. V utorok s ním podpísal ročný jednocestný kontrakt.

Dvadsaťdvaročný odchovanec Dukly Trenčín túžil po dvojročnom kontrakte. Navyše, keďže je viazaný s klubom “len” na 850 000 USD, je jedným z adeptov, ktorého môžu Jets ponúknuť v rozširovacom drafte pre nováčika NHL Vegas Golden Knights.

“Čakám, kým sa vedenie tímu rozhodne, koho si ochránia a ako dopadne draft Vegas. Hneď po ňom budeme riešiť čo a ako, a od toho sa odrazíme. Sú dve možnosti: jednoročná alebo dvojročná zmluva. Ja by som chcel skôr tú dvojročnú a uvidíme, aká ponuka napokon príde. Konkrétna suma zatiaľ nie je a navyše si myslím, že to bude jedno, pretože tá posledná sezóna nebola vydarená. Veľmi vyskakovať nemôžem. Uskromním sa a budem rád, ak sa mi naskytne šanca, že sa budem môcť vrátiť do NHL,” povedal Marko Daňo ešte pred podpisom novej zmluvy v rozhovore pre internetovú televíziu denníku Nový čas tivi.cas.sk.

Daňo sa s Kohútom ešte nezoznámil

Rodák z rakúskeho Eisenstadtu sa vyjadril aj ohľadom súčasnej krízovej situácie v slovenskom hokeji. “Sledujem to len okrajovo. Dúfam, že už sa konečne prestanú hádať tí ľudia, ktorí sa tam škriepia a začne sa robiť niečo, čo by bolo prospešné pre slovenský hokej.”

Daňo tvrdí, že s prezidentom zväzu sa doposiaľ nezoznámil. “S pánom Kohútom som sa ešte nestretol. Nemal som možnosť sa s ním porozprávať, takže neviem ako by mohol on ovplyvniť moje rozhodnutie. Nemal som zmluvu, pol sezóny som bol zranený a na jej konci som nemal formu. Na reprezentáciu som si neveril. Možno ak by bola forma dobrá, aj keby som tú zmluvu nemal, tak by som prišiel rovnako, ako išli aj českí hráči. No za týchto okolností sa to nedalo. Bohužiaľ, je nás v NHL už málo a tento rok to vyšlo tak, že neprišiel nik. Mali s tým v minulosti problémy aj iné mužstvá. Tak to jednoducho vyšlo a ja za tým nevidím ani sabotáž ani bojkot, ako niektorí ľudia spomínajú.”

So Švehlom bol v kontakte iba dvakrát

Novinárom ozrejmil aj to, ako prebiehala komunikácia medzi ním a generálnym manažérom reprezentácie.

“Ja som bol v kontakte s Robom Švehlom len dvakrát. Prvý raz, nespomínam si už kedy to presne bolo, sme sa bavili o sezóne, ako sa mi darí a potom po zranení, keď už sa viac rozhodovalo a schyľovalo k tomu, či by som prišiel alebo nie. Prvý rozhovor prebehol v duchu, že ak budem zdravý a budem mať formu, tak by som prišiel aj keby som nemal zmluvu. Bohužiaľ, zranil som sa a formu som potom už nemal. Myslím si, že ak by som na majstrovstvá cestoval, tak by som si možno spravil ešte väčšiu hanbu, ako keď som tam nešiel,” uzavrel túto tému Daňo.

Daňa draftovali Columbus Blue Jackets v roku 2013 v 1. kole z 27. miesta. V 107 zápasoch počas doterajšej kariéry v NHL zaznamenal 17 gólov a 25 asistencií v dresoch Columbusu, Chicaga a Winnipegu.

V uplynulej sezóne odohral 38 zápasov v drese Jets so skóre 4 góly a 7 asistencií. Bola to jeho prvá takmer celá sezóna v tejto organizácii, ale 26 zápasov v nej musel vynechať pre zranenie v dolnej časti tela, ktoré utrpel ešte 29. decembra v súboji proti Columbusu Blue Jackets.