Marko Mirgorodský nepostúpil do finále C1 na MSJ do 23 rokov vo vodnom slalome

aktualizované o 13:18

IVREA 21. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Marko Mirgorodský bude chýbať vo finále disciplíny C1 na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v talianskej Ivrei. Stále iba 19-ročný Lipták skončil v semifinále súťaže kanoistov do 23 rokov na nepostupovom 20. mieste výkonom 93,66 s.

O šancu pobiť sa o lepšie umiestnenie ho pripravili dva „ťuky“ – prišiel do kontaktu s bránkami 17 a 18. Do finále sa Mirgorodský neprebojoval napriek tomu, že v piatok ovládol kvalifikáciu. V semifinále bol vďaka čistej jazde najrýchlejší Talian Raffaello Ivaldi (81,36).

Slovensko nemalo reprezentantov ani vo finále kajakárok do 23 rokov, bránami semifinále neprešli Michaela Haššová, Simona Maceková ani Eliška Mintálová. Napriek ôsmim trestným sekundám bola najbližšie k postupu spomedzi Sloveniek prvá menovaná, ktorá obsadila 13. miesto a od postupovej 10. priečky ju delilo 1,04 s. Maceková sa umiestnila na 16. pozícii a Mintálová skončila po „päťdesiatke“ na pätnástej bránke na 26. mieste.

Majstrovstvá sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome – Ivrea (Tal.) – výsledky:

Do 23 rokov:

C1 – muži: 1. Václav Chaloupka (Česko) 80,57 s, 2. Raffaello Ivaldi (Tal.) +0,71, 3. Céreic Joly (Fr.) 83,91, … v semifinále: 20. Marko Mirgorodský (SR) – nepostúpil do finále

K1 – ženy: 1. Camille Prigentová (Fr.) 89,31 s (2), 2. Lisa Leitnerová (Rak.) 92,64 (2), 3. Kimberley Woodsová (V. Brit) 94,91 (2), … v semifinále: 13. Michaela Haššová, 16. Simona Maceková, 26. Eliška Mintálová (všetky SR) – nepostúpili do finále