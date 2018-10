Marosz kritizuje dopravu na Slovensku, Érsekovi drží palce k napleniu lepších zmien

BRATISLAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) – Problémy v doprave sa podľa opozičného hnutia OĽaNO nepodarilo zmeniť za dva roky vo funkcii ani súčasnému ministrovi dopravy a výstavby Arpádovi Érsekovi (Most-Híd).

„Doprava na Slovensku kolabuje. Ľudia denne trávia nekonečné hodiny v zápchach, a tiež v meškajúcich či horiacich vlakoch,“ uviedol v piatok poslanec Národnej rady SR a tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz.

Výstavba diaľnic mešká

Poslanec pripomenul, že krátko po nástupe ministra dopravy do funkcie (koncom augusta 2016) musel „na základe politickej objednávky Andreja Danka“ odísť z hlavnej domácej železničnej trate súkromný dopravca RegioJet. Po obnove štátnych IC vlakov v decembri 2016 zastavil RegioJet prevádzku vlakov medzi Bratislavou a Košicami v januári 2017.

„Havárií na železniciach pribúda, výstavba diaľníc mešká a v budúcom roku pôjde ešte menej peňazí na údržbu ciest prvej triedy, takže ich stav sa bude naďalej zhoršovať,“ uviedol Marosz.

Rokuje sa o vyšších investíciách

V prípade ciest prvej triedy má ísť na ich údržbu a opravy v budúcom roku podľa návrhu rozpočtu 40,5 mil. eur. Je to rovnaká suma, aká bola schválená v rozpočte na tento rok, no očakáva sa, že reálne sa zvýši na 54 mil. eur.

Na základe odhadov treba na údržbu a opravy ciest prvej triedy ročne zhruba 80 mil. eur. Ministerstvo dopravy sľubuje zvýšenie schválených výdavkov na hlavné cesty.

„Na rok 2019 plánuje rezort dopravy v spolupráci s Ministerstvom financií SR vyčleniť na cesty 1. triedy o 30 miliónov eur navyše tak, ako to bolo aj v tomto roku. K tejto sume ešte rokujeme o vyčlenení približne 50 miliónov eur, ktoré chceme v spolupráci s ministerstvom financií vyčleniť na opravu vrchných vrstiev vozoviek,“ informovala v stredu hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Tento program by podľa nej mohol trvať štyri roky a celkovo by sa tak investovalo do pravidelnej údržby nad rámec už plánovaných zdrojov dvesto miliónov eur.

Spoľahlivá doprava

Zástupca opozície tvrdí, že v rezorte dopravy je absencia dopravného plánovania, chýbajú analýzy a viaceré rozhodnutia sú robené na základe politických motívov.

„Štátne dopravné firmy sú plné politických nominantov, ktorí svoje pôsobenie nechápu ako službu občanom, ale ako prečerpávačku peňazí občanov do súkromných vreciek,“ upozornil Marosz.

„Pánovi ministrovi držíme palce, aby sa mu do konca funkcie podarilo aspoň časť z týchto výziev zmeniť k lepšiemu,“ dodal Marosz s tým, že OĽaNO chce spoľahlivú dopravu na Slovensku.