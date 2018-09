Martikán, Slafkovský i Beňuš sú v semifinále na MS v Brazílii, Haššová bojovala o postup

RIO DE JANEIRO 26. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí reprezentanti Michal Martikán, Alexander Slafkovský aj Matej Beňuš postúpili na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v brazílskom Riu de Janeiro do semifinále súťaže kanoistov.

Trojica, ktorá v utorok získala v súťažia hliadok svoje ôsme zlato na MS bez prerušenia, si prienik ďalej vybojovala už v prvej kvalifikačnej jazde. Päťnásobný olympijský medailista Michal Martikán sa stal víťazom prvej kvalifikácie, čerstvý víťaz Svetového pohára Alexander Slafkovský obsadil 6. miesto a strieborného z OH 2016 v Riu Mateja Beňuša klasifikovali na 17. priečke. Bez potreby absolvovať opravu postúpilo ďalej 20 pretekárov.

„Nešiel som na istotu, ale ani som sa príliš neplašil, aby som niečo nepokazil. Je tu točivejšia trať a asi mi to vyhovovalo. A ostatní šli možno voľnejšie,“ priznal skromne víťaz prvej kvalifikácie Michal Martikán. Vo výsledkoch šiesty Alexander Slafkovský doplnil: „Dnes som to chcel mať pod kontrolou a neurobiť chybu. Bolo potrebné ísť zodpovedne a postúpiť z prvej jazdy. To sa mi aj podarilo.“

V stredu bola na programe aj kvalifikácia kajakárok s trojicou Sloveniek. Jej prvá časť sa vydarila Elene Kaliskej, ktorá postúpila do semifinále z 13. miesta. Dvojnásobná olympijská víťazka z rokov 2004 a 2008 dosiahla o 6,58 s horší výsledný čas ako víťazka I. kvalifikácie Austrálčanka Jessica Foxová. „Čas bol dobrý, ale treba to do semifinále vyčistiť, aby to bolo stopercentné,“ povedala Elena Kaliská pre RTVS.

Kaliskej mladšie kolegyne Eliška Mintálová a Michaela Haššová obsadili nepostupové 26., resp. 28. miesto a o prienik do semifinále sa pokúsili ešte raz. Druhá kvalifikácia priala Haššovej, ktorá sa z ôsmeho miesta predrala do desiatky postupujúcich. Smolu mala Mintálová na prvej nepostupovej – jedenástej priečke. Na semifinále jej so 4 trestnými sekundami chýbalo 1,95 s.

Semifinále C1 muži a K1 ženy sa uskutoční v piatok 28.9., finále príde na rad o deň neskôr.