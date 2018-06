Martin Bakoš podpísal dvojcestnú zmluvu s Bostonom Bruins

BOSTON 14. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš podpísal dvojcestnú zmluvu na jeden rok s tímom zámorskej NHL Boston Bruins. Pre oficiálny web amerického klubu to potvrdil generálny manažér Don Sweeney.

„Je to pre mňa obrovská výzvy, najväčšia príležitosť v živote. O NHL sníva každý malý chlapec, ktorý začne hrať hokej. Teraz bude iba na mne, aby som dokázal, že si miesto v súťaž zaslúžim,“ povedal Bakošpre portál sport.cz.

„Viem, že ma čaká najväčší boj, aký môže hokej ponúknuť. Ale keby to bolo inak, nebola by NHL najlepšia súťaž na svete. Verím, že mi pomôže česko-slovenská partia, ktorá je údajne v Bostone výborná. So Zdenom Chárom som si už volal, veľmi sa naňho teším. Je to veľký líder a skvelý hokejista. S českými chlapcami sa ešte iba spoznám, ale aj na nich sa už teším. Teraz v lete chcem trénovať čo najlepšie, aby som bol na novú výzvu pripravený najlepšie, ako viem,“ vyhlásil slovenský útočník.

Hral aj v KHL za Kchun-lun a Slovan

Dvadsaťosemročný Bakoš strávil uplynulú sezónu v českej najvyššej súťaži. V drese Liberca odohral v základnej časti 52 zápasov, v ktorých nazbieral 40 bodov (14+26). Ďalších desať štartov pridal v play-off, kde si pripísal dva góly a tri asistencie.

V minulosti nastupoval aj v KHL za čínsku Červenú hviezdu Kchun-lun a Slovan Bratislava. V národnom tíme Slovenska absolvoval zimnú olympiádu v Pjongčangu aj dva svetové šampionáty. Nechýbal ani nedávno na MS v Dánsku.

Boston rokoval rýchlo a férovo

Rodák zo Spišskej Novej Vsi mal pôvodne odštartovať nasledujúci ligový ročník v českej Komete Brno. V úvode júna sa dohodol na spolupráci so švédskym klubom Mora IK, ale teraz podpísal kontrakt s Bostonom Bruins, ktorý mu vynesie na úrovni NHL 700-tisíc dolárov za sezónu.

„Dostať sa do NHL, o tom Martin vždy sníval. Boston rokoval rýchlo a férovo. Podmienky zmluvy sú veľmi solídne. Taká ponuka sa neodmieta. Bostonu vznikla medzera v zostave a Martin sa chce pobiť o miesto. Nemá garantované, že hneď naskočí do NHL, ale šancu má,“ uviedol Bakošov agent Robert Spálenka zo spoločnosti Sport Invest.