Martin Bakoš zažíva s tímom Admiral Vladivostok úspešný začiatok sezóny, túži po play-off KHL

Hokejový klub Admiral Vladivostok zažíva jeden z najlepších začiatkov sezóny vo svojej histórii. V úvodných 19 tohtosezónnych stretnutiach Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) až 12-krát zvíťazil a v tabuľke Východnej konferencie si drží miestenku do play-off.

Dlhé lety neprekážajú

Veľkú zásluhu na počínaní tímu z Ďalekého východu má aj Slovák Martin Bakoš, ktorého minulý pondelok vyhlásili za najlepšieho útočníka druhého októbrového týždňa v KHL. Pôsobenie prakticky na konci Ruska si pochvaľuje a neprekážajú mu ani dlhé letecké presuny na zápasy.

„Už mám dosť skúseností, ale počas premiérovej sezóny v KHL v drese Slovana Bratislava to bolo ťažké, najmä pre dlhé lety. Po niekoľkých ročníkoch v súťaži už však viem, ako sa čo najlepšie zregenerovať, keď si po dlhej ceste poriadne necítim nohy. Treba to skrátka prijať tak, ako to je. Ľudia v klube sa snažia, aby nám pripravili čo najlepšie podmienky. Oproti iným tímom máme malú výhodu, pretože ich čaká dlhý let, než sa k nám dostanú,“ uviedol 29-ročný zakončovateľ pre oficiálnu stránku KHL.

Okrem bratislavského Slovana a súčasného pôsobiska hrával v tejto nadnárodnej súťaži aj za čínsku Červenú hviezdu Kchun-lun a HK Soči. Medzitým skúšal šťastie aj v zámorí, ale do mužstva NHL Boston Bruins sa nedostal.

Bodyček od Cháru

Rád však spomína na možnosť trénovať s ďalším Slovákom a jedným z najuznávanejších obrancov hokejovej histórie – kapitánom „medveďov“ Zdenom Chárom.

„Je to skvelý chlap. Ponúkol mi, aby sme v lete trénovali spolu. Už na prvom tréningu mi dal poriadny bodyček, ale páčilo sa mi to. Nemyslite si o mne, že som masochista, ale keď pracujete, nemal by byť žiaden priestor na zhovievavosť. Je to skvelý spôsob, ako sa niečo naučiť alebo nastaviť určité hranice. V šatni môžeme žartovať, ale na ľade nie,“ dodal.

Bakoš v doterajšom priebehu sezóny nazbieral 14 kanadských bodov za šesť gólov a osem asistencií. Aj vďaka nemu je Admiral jedným z príjemných prekvapení aktuálneho ročníka.

„Mali sme skvelý štart. Aj v našom tíme sme z toho trochu prekvapení. Chápem všetkých, ktorí sú z toho udivení, avšak zbierame iba ovocie práce nášho mužstva. Máme dobrú skupinu hráčov, ktorí sú pripravení tvrdo pracovať a robiť všetko, čo je potrebné na dosiahnutie našich cieľov,“ poznamenal dvojnásobný účastník majstrovstiev sveta aj OH 2018 v Pjongčangu a dodal, že v aktuálnej sezóne si s Admiralom Vladivostok túži zahrať v play-off o Gagarinov pohár.