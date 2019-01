Martin Chodúr odhaduje svojho trojročného syna Martina na budúceho matematika

BRATISLAVA 5. januára (WebNoviny.sk) – Český spevák Martin Chodúr rozhodne za inými rodičmi nezaostáva a sám veľmi dobre vie, čím svojho syna Martina poteší.

„On si sám ešte nepovie, čo chce, no viem, že má rád napríklad autobusy alebo vláčiky. A má rád aj Mickeyho Mousa, to je jeho veľký kamarát,“ prezradil spevák v rozhovore pre agentúru SITA. „Do obchodu s ním ale ísť nemôžeme, hračkárstva sú veľmi nebezpečné. Tam si totiž vždy niečo zoberie a už nedá. A pritom je to zvyčajne niečo, čo už doma má,“ podotkol Chodúr.

Malý Martin, ktorý 1. januára oslávil tretie narodeniny, sa však nezaujíma len o hračky. Blízke sú mu aj niektoré činnosti. „Strašne rád počíta a má rád písmenká a knižky, to je taká jeho vášeň,“ vymenoval Chodúr. „A rád si zoraďuje veci. Má rád systém. Ide von a vidí tam šišky, tak ich začne pekne skladať vedľa seba a hovorí pri tom ‘A,B,C, D‘. Možno bude nejaký matematik alebo niečo také, má také logické myslenie. A keď mu náhodou niečo dám inak, dá si to zase naspäť,“ priblížil 29-ročný rodák z Ostravy.

„Je zvláštne, ako je na tých deťoch hneď vidieť, k čomu inklinujú. Niekto je napríklad technik, furt vŕta do pračky, niekto zas stále behá a skáče za loptou, každý je iný. Ja som stále spieval. To má môj syn trošku po mne, tiež rád spieva, ale ja som spieval naozaj extrémne a neustále. Rodičia ma vtedy zvykli upratať k starej pani susedke, povedali mi ‘Tu spievaj tete‘ a ja som jej vždy spieval. Až po rokoch som sa dozvedel, že bola skoro hluchá,“ zasmial sa.