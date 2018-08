Martin Chrien odišiel na ročné hosťovanie z Lisabonu do portugalského klubu C.D. Santa Clara

LISABON 13. januára (Portugalsko) – Slovenský futbalový mládežnícky reprezentant Martin Chrien sa stal hráčom portugalského prvoligového tímu C.D. Santa Clara. Informoval o tom web jeho zastupiteľskej agentúry CSM-Agency.

„Maťo odchádza z Benficy Lisabon do C.D. Santa Clara na ročné hosťovanie,” uviedol hráčov agent Martin Petráš a dodal: „Sme radi, že odchovanec klubu Jupie FŠMH sa stal hráčom klubu, kde má šancu pravidelne hrať. Santa Clara je rodinný klub, do najvyššej súťaže sa vrátili do 15-ich rokoch. Na poslednú chvíľku sa objavil aj ponuka z druhej talianskej ligy, no aj po porade s prezidentom a a športovým riaditeľom Benfiky sme sa rozhodli pre Santa Claru.”

Banskobystrický rodák Chrien v minulosti pôsobil aj v Ružomberku, Brne, Českých Budějoviciach a Banskej Bystrici. Do Portugalska sa sťahoval v lete 2017 po úspešnom pôsobení na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Poľsku.