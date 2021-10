Martin Chromiak zaujal na turnaji Los Angeles Kings, vybojoval si nováčikovskú zmluvu

Slovenský hokejista Martin Chromiak sa teší z trojročnej nováčikovskej zmluvy s tímom NHL Los Angeles Kings v hodnote 838 333 amerických dolárov na úrovni NHL. V nižšej lige bude mať 19-ročný útočník ročný plat 80-tisíc dolárov, upozornil na to špecializovaný web slovaknhl.sk.

Skúsenosti zbieral v slovenskej extralige

Jeho ďalšie kroky povedú do tímu Kingston Frontenacs v juniorskej súťaži OHL, kde bude hrať možno aj po boku predpokladanej budúcoročnej draftovej jednotky Shana Wrighta. Chromiak už v predminulej sezóne 2019/2020 odohral v tíme Frontenacs 28 zápasov, v ktorých získal 33 bodov za 11 gólov a 22 asistencií.

Dosiahol teda bodový priemer 1,18 na zápas. V uplynulom ročníku 2020/2021 sa OHL pre pandémiu koronavírusu nehrala, preto Chromiak získaval extraligové skúsenosti medzi mužmi na Slovensku.

Patril k najpozitívnejším prekvapeniam turnaja

V Dukle Trenčín sa predstavil v 32 zápasoch a pripísal si 19 bodov za 7 gólov a 12 asistencie. Neskôr sa presunul do zámoria, kde v tíme AHL Ontario Reign naskočil do dvoch zápasov. Nebodoval v nich. Súčasná zmluva s Los Angeles Kings môže byť aj ocenenie vydareného prípravného kempu, ktorý absolvoval s týmto kalifornským mužstvom pred novou sezónou NHL.

„Tím LA Kings na svojich sociálnych sieťach a aj na oficiálnej stránke uviedol, že Chromiak patril k najpozitívnejším prekvapeniam nedávneho turnaja organizácie. Martin v troch zápasoch získal štyri body a vedenie klubu ocenilo aj jeho prehľad, ktorým vytváral šance pre spoluhráčov. Sme hrdí na to, že spolu so Samuelom Kňažkom sa dostali do tímov NHL a stali sa z nich naozaj kvalitní hokejisti na svetovej úrovni,“ napísal na svojej facebookovej prezentácii klub HK Dukla Trenčín.