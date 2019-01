Martin Daňo získal 16 podpisov poslancov, kandiduje v prezidentských voľbách

BRATISLAVA 24. januára (WebNoviny.sk) – Predseda NR SR Andrej Danko prijal kandidatúru Martina Daňa do jarných prezidentských volieb.

Daňo predložil pod svojou kandidatúrou 16 podpisov poslancov NR SR. Potreboval ich najmenej 15. Daňo sa predstavuje ako novinár. Svoje videá zverejňuje na internete.

Okrem Daňa prijal Danko kandidatúru aj ďalších piatich kandidátov. Tí mu predložili petície s podpismi občanov, na ktoré zozbierali najmenej 15 000 podpisov.

Ide o kandidáta SaS Roberta Mistríka, predsedu Most-Híd Bélu Bugára, sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina, podnikateľku Bohumilu Tauchmanovú a Juraja Zábojníka, ktorý bol kedysi riaditeľom Úrad na ochranu ústavných činiteľov.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 16. marca. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019. Kandidáti na post hlavy štátu môžu svoje kandidatúry odovzdať do 31. januára do 24:00.