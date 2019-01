Martin Dúbravka získal významné ocenenie od novinárov, tréner ho považuje za veľkého profesionála

NEWCASTLE 5. januára (WebNoviny.sk) – Slovenského brankára Martina Dúbravku vyhlásila anglická Severovýchodná asociácia futbalových novinárov za najlepšieho hráča spomenutého regiónu za kalendárny rok 2018.

Reprezentant SR pôsobí v tíme Newcastle United v Premier League, kde najprv od januára hosťoval zo Sparty Praha a v lete tam prestúpil natrvalo. Ide už o 39. ročník ankety, Dúbravka si ocenenie prevezme v nedeľu 17. februára.

„Som veľmi prekvapený a poctený, že som zvíťazil v tejto súťaži. Je to pre mňa veľká česť a úspech, ale nepodarilo by sa mi to bez mojich spoluhráčov. Ďakujem všetkým novinárom, ktorý za mňa hlasovali,“ povedal Dúbravka podľa oficiálnej stránky klubu. Z úspechu svojho zverenca sa teší aj tréner Rafael Benítez.

„Som šťastný aj za Martina. Jeho prestup bol pre nás kľúčový, je to rozdielový hráč. Zároveň ide o veľkého profesionála a skúseného futbalistu, ktorý je dobrým vzorom pre mladých spoluhráčov. Som rád, že to tak vnímajú aj iní ľudia,“ dodal 58-ročný kouč.

Ocenenie, ktoré tento rok pripadlo odchovancovi MŠK Žilina, vlani získali spoločne obranca Jamaal Lascelles a stredopoliar Matt Ritchei. V minulosti si ho prebral napríklad i Alan Shearer.