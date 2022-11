Martin Fehérváry má v zápase NHL venovanom boju proti rakovine o motiváciu naviac, zákerná choroba mu vzala mamu

Slovenský hokejový reprezentant Martin Fehérváry bude mať v sobotu šancu uctiť si svoju zosnulú mamu rovnako, ako sa mu to podarilo v minulej sezóne.

Dvadsaťtriročný obranca tímu Washington Capitals strelil 14. novembra 2021 svoj druhý gól v zámorskej NHL v zápase proti Pittsburghu Penguins (6:1), ktorý patril iniciatíve „Hokej bojuje proti rakovine“.

Bude to výnimočný večer

Rovnaký bude sobotňajší súboj Caps proti Coloradu Avalanche, v ktorom by Bratislavčan rád skóroval na počesť svojej mamy Gabiky, ktorá zomrela v roku 2009 na rakovinu pľúc.

„Rozhodne, už by bolo načase,“ povedal v rozhovore pre oficiálny web profiligy Fehérváry, ktorý v doterajších 19 zápasoch ročníka 2022/2023 ešte neskóroval.

„Nerozmýšľam vyslovene o strelení gólu, ale určite chcem, tak ako v každom zápase, podať čo najlepší výkon. Bude to znova výnimočný večer,“ uviedol účastník tohtoročných majstrovstiev sveta vo Fínsku.

Keď jeho matke zistili rakovinu, mal 7 rokov. Dva roky sledoval, ako sa jej zdravotný stav zhoršuje, pre chemoterapiu prišla aj o vlasy. Napriek tomu niekedy prišla na jeho zápas alebo ho vyzdvihla zo školy.

Mama je veľkou inšpiráciou

„Zomrela, keď som mal deväť rokov, čo už bolo dosť dávno. Stále je však dôležitá súčasť môjho života. Boli sme si veľmi blízki, takže to pre mňa bola ťažká strata. Stále na ňu občas myslím,“ pokračoval Fehérváry.

Teší ho, že NHL každoročne venuje jeden deň ľuďom trpiacim rakovinou: „Som šťastný, že to robia. Takého veci sú dobré, je to príležitosť pomôcť niekomu. Viem, aké náročné je mať v rodine niekoho s rakovinou a vidieť ho bojovať s ňou. Je to pre mňa emotívne. Keď som vlani skóroval, bol to naozaj dobrý pocit.“

Martin Fehérváry priznal, že aj keď s ním mama už dlho nie je, stále vplýva na jeho život.

„Veľmi ma ovplyvnilo to, ako po celý čas bojovala s chorobou a ako pozitívne bola vždy naladená. Na všetko si spomínam. Pravdepodobne si nemyslela, že budem hrať v NHL, ale rozhodne by na to bola hrdá. Podporovala by ma v každom športe alebo v čomkoľvek, čo by som sa rozhodol robiť, ak by to bol dobrý spôsob života. Taká vždy bola, je pre mňa veľkou inšpiráciou. Keď som robil niečo dobré, čo malo zmysel, vždy ma v tom podporila,“ zaspomínal si reprezentant Slovenska na troch svetových šampionátoch.