Martin Fourcade je na svojej tretej olympiáde, pocta byť vlajkonosičom ho dojala

PJONGČANG 9. februára (WebNoviny.sk) – Česť niesť francúzsku vlajku na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier v Pjongčangu mal biatlonista Martin Fourcade.

Pocta byť vlajkonosičom ho dojala

Dvadsaťdeväťročný víťaz vytrvalostných pretekov a stíhačky pred štyrmi rokmi zo Soči priznal, že ho táto pocta dojala.

„Účasť na olympijských hrách je vždy mimoriadna záležitosť. Užil som si to vo Vancouveri i v Soči. Byť vlajkonosičom je však niečo ešte výnimočnejšie. Som skutočne nadšený, že som dostal túto príležitosť,“ cituje Fourcada Olympijský informačný servis (OIS).

Uvedomuje si nárast popularity biatlonu

Jedenásťnásobný majster sveta sa predstaví na svojich tretích Hrách a pokúsi sa rozšíriť svoju medailovú zbierku. Okrem spomenutých úspechov má na konte striebro z pretekov s hromadným štartom vo Vancouveri 2010 aj Soči 2014.

„Cítim sa uvoľnenejšie, pretože už mám zlato. Dúfam vo víťazstvo, ale musím povedať, že sa cítim sebaistejšie a vyrovnanejšie ako pred štyrmi rokmi,“ prezradil Fourcade.

Ten si uvedomuje nárast popularity tohto športového odvetvia v jeho krajine, no pripomína, že to nie je iba jeho zásluhou. „Za ostatné roky išiel biatlon vo Francúzsku hore. Som toho súčasťou, no na rozvoji tohto krásneho športu participujú aj ďalší členovia nášho skvelého tímu,“ uzavrel Martin Fourcade.