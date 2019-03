PARÍŽ 20. marca (WebNoviny.sk) – Francúzsky biatlonista Martin Fourcade sa rozhodol predčasne ukončiť aktuálnu sezónu. Nezúčastní sa tak na pretekoch v rámci posledného kola Svetového pohára v nórskom Osle (21. – 24. marca).

Päťnásobnému olympijskému víťazovi nevyšli podľa predstáv nedávno skončené majstrovstvá sveta vo švédskom Östersunde, na ktorých nezískal ani jeden cenný kov. To sa mu stalo prvýkrát po desiatich rokoch – od MS 2009.

Najlepší výsledok na tohtoročnom svetovom šampionáte zaznamenal v stíhacích pretekoch, v ktorých skončil na 5. mieste, v šprinte bol šiesty a v ďalších dvoch individuálnych štartoch sa dokonca umiestnil mimo najlepšej dvadsiatky.

„Neviem, čo sa to so mnou deje. Chcem obrátiť stranu, ale nejde to. Snažil som sa pochopiť a zanalyzovať únavu a nedostatok dynamiky v uplynulých pretekoch, ale nedokázal som nájsť rozumnú odpoveď,“ povedal Fourcade počas MS, cituje ho portál iDNES.cz.