Glváč odstupuje z postu podpredsedu parlamentu a pohrozil odvetou voči Bugárovi a Kollárovi

aktualizované 7. novembra, 17:06

Martin Glváč (Smer-SD) sa vzdáva funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Agentúru SITA o tom informoval Martin Čambalík z jeho kancelárie. Glváč tvrdí, že je obeťou kampane voči jeho osobe a strane Smer-SD. O Glváčovi boli pritom medializované informácie, že intenzívne komunikoval s Marianom K., ktorý čelí obžalobe v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka.

Glváč tvrdí, že je obeťou kampane voči jeho osobe a strane Smer-SD a hrozí odvetnými krokmi predsedovi koaličného Mosta-Híd Bélovi Bugárovi či šéfovi opozičnej strany Sme rodina Borisovi Kollárovi.

„Každému normálne uvažujúcemu človeku, ktorý sleduje médiá a politiku, musí byť jasné, že tu vôbec nejde o moju osobu, ale o špinavú predvolebnú kampaň, v ktorej stará opozícia súperí o holé prežitie s tzv. novými opozičnými politikmi. Keďže parlamentné voľby sú predo dvermi a percentá sú neúprosné, tak jediným ich cieľom je šíriť nenávisť a očierňovať Smer,“ tvrdil Glváč.

Vzdá sa aj členstva vo výbore

Zdôraznil, že je pripravený vzdať sa aj členstva vo výbore pre kontrolu Vojenského spravodajstva, ak z kontrolných a bezpečnostných výborov odídu poslanci, ktorí mali kontakty s Marianom K. Zároveň očakáva, že aj Béla Bugár sa vzdá funkcie podpredsedu parlamentu.

„Lebo práve predseda Mosta-Híd sa po vražde s Marianom K. stretol a diskutoval. Dávam mu priestor na to, aby odstúpil sám a konal, lebo v prípade, že v Národnej rade SR sa objaví návrh na jeho odvolanie, tak nevylučujem, že poslanecký klub Smer-SD takýto návrh podporí,“ vyhlásil.

Dodal, že sa pripája k výzve obhajcu rodiny zavraždenej Kuciakovej snúbenice Martiny Kušnírovej Romana Kvasnicu, aby všetci, ktorí mali v minulosti s Marianom K. nejaké kontakty, teda aj líder OĽANO Igor Matovič, predseda SaS Richard Sulík, šéf Sme rodina Boris Kollár, bratislavský župan Juraj Droba zo SaS, poslanec OĽANO Ján Budaj, ale aj poslankyňa Sme rodina Petra Krištúfková odišli z verejného života a nekandidovali v najbližších voľbách do parlamentu.

Návrh na odvolanie Kollára

Podľa jeho slov pripravia návrh na odvolanie Kollára z funkcie predsedu Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

„Očakávame, že opoziční poslanci ho tiež podporia. Bol to práve on, kto ma s Marianom K. zoznámil, on riešil s Marianom K. biznis na Donovaloch, chodievali spolu na plesy a na koncerty. Alebo tieto kontakty sú slušné, v poriadku a neprekážajú im? Ja osobne nepoznám v politike osobu, ktorá by mala intenzívnejšie kontakty s Marianom K. ako on,“ dodal Glváč.

Glváč čelil tlaku na odstúpenie od 21. októbra pre údajnú komunikáciu cez aplikáciu Threema s obžalovaným podniakteľom Mariánom K.

Odvolanie by podporil aj Most-Híd

Ďalšiu údajnú komunikáciu medzi Glváčom a Marianom K. z rokov 2014 až 2016 cez aplikáciu Viber zverejnil šéf OĽANO Matovič. Glváč tvrdil, že ho zverejnená komunikácia nijako nediskvalifikuje ani nepoukazuje na žiadne porušenie zákona či zneužívanie postavenia verejného činiteľa.

S Marianom K. sa vraj nestretol od roku 2012 a Matovičovi hrozil trestným oznámením. Opozícia sa pokúsila odvolať Glváča z funkcie 29. októbra.

Parlament však neschválil program mimoriadnej schôdze. Koaličný Most-Híd však Glváča varoval, že ak neodstúpi sám, jeho poslanci podporia otvorenie novej schôdze a možno aj jeho odvolanie.