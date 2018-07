Martin Kližan má nový účet na instagrame, chce si užiť viac zábavy s fanúšikmi

BRATISLAVA 10. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Martin Kližan má nový účet na sociálnej sieti instagram. Slúžiť bude na bližšiu komunikáciu s fanúšikmi, ale aj novinármi. Keďže je na instagrame nováčik, pripojil aj sprievodné video.

„Pozdravujem všetkých fanúšikov, ale aj tých, čo ma nemajú radi. Spravil som si pre vás po niekoľkých rokoch stránku, tentokrát na instagrame. Budem sa sem snažiť dávať veci z turnajov, tréningov, ale aj niečo zo súkromia. Nemalo by to byť nič nasilu, skôr v zábavnom ponímaní a verím, že to tak aj budete brať. Verím, že si spoločne užijeme veľa zábavy,“ prihovoril sa Kližan fanúšikom.

Momentálne 115. hráč rebríčka ATP zároveň verejne informoval o zrušení svojho oficiálneho účtu na facebooku. „Nepotrebujem ho mať. Mám iné priority ako je facebook. Niektorí ľudia bez sociálnych sietí nemôžu vydržať, hladkajú si tam svoje ego. Riešia si komplex menejcennosti. K tomu, aby som bol šťastný, facebook nepotrebujem. Čím viac účtov na sociálnych sieťach, tým horšie,“ uviedol Kližan v rozhovore pre web tenisovysvet.takurcitee.sk.

Martin Kližan sa po solídnej hlavnej časti antukovej sezóny rozhodol vynechať trávu vrátane jej vrcholného podujatia Wimbledonu. Aktuálne sa nachádza na challengerovom turnaji ATP na antuke v nemeckom Braunschweigu, kde na neho ešte v utorok čaká duel 1. kola s Uruguajčanom Martinom Cuevasom. Kližan má vo výhľade aj turnaje hlavného okruhu ATP na antuke v nemeckom Hamburgu a rakúskom Kitzbüheli. „Pokračuje spolupráca s Dominikom Hrbatým, s ktorým idem na tieto dva turnaje. Potom sa dohodneme, ako ďalej,“ uviedol Kližan pred troma týždňami počas kondičnej prípravy vo Vysokých Tatrách.