Martin Kližan vo finále v Petrohrade uhral iba štyri gemy a nezískal siedmy titul v kariére

PETROHRAD 23. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Maritn Kližan sa nestal víťazom dvojhry na turnaji ATP World Tour 250 St. Petersburg Open v ruskom Petrohrade (dotácia 1 175 190 USD, tvrdý povrch v hale) a nezískal svoj siedmy singlový titul v kariére.

V nedeľňajšom finále Kližan prehral s turnajovou jednotkou Rakúšanom Dominicom Thiemom za 66 minút 3:6, 1:6. Pri mečbale slovenský tenista „vyhodil“ forhend za základnú čiaru.

Kližan si do rebríčka pripíše 150 bodov

Kližan vôbec po prvý raz v kariére neuspel vo finále dvojhry na turnaji hlavného profiokruhu a zostal na čísle 6 titulov.

V štatistike turnajových víťazstiev sa tak zatiaľ nedostal pred svojho trénera Dominika Hrbatého aj ďalšieho skvelého hráča nedávnej minulosti Karola Kučeru. Práve na turnaji v Petrohrade si v roku 2012 pripísal Kližan svoj premiérový singlový titul na turnaji ATP. Thiem si pripísal 11. turnajový titul v kariére.

„Je to môj prvý titul v hale na tvrdom povrchu a nemohol som si nájsť lepšie miesto ako práve Petrohrad. Je to výborne organizovaný turnaj so skvelými fanúšikmi. Verím, že sa sem v budúcnosti vrátim, lebo sa mi tu veľmi páči. Je to jeden z najlepších turnajov na okruhu ATP kategórie 250,“ povedal Dominic Thiem v prvej televíznej pozápasovej reakcii.

Víťaz duelu si pripíše do rebríčka 250 bodov. Zároveň získa nezdanenú prémiu vo výške 209 645 amerických dolárov. Zdolaný finalista si vybojoval 150 bodov a odmenu 110 415 USD. Napriek neúspechu sa Kližan v najnovšom vydaní rebríčka ATP posunie na 49. miesto.

Piaty vzájomný zápas

Dvadsaťdevaťročný Kližan (65. v rebríčku ATP) a o štyri roky mladší Thiem (8.) odohrali piate vzájomné stretnutie. Rakúsky tenista sa tešil z druhého víťazstva. Predtým naposledy sa stretli začiatkom augusta na antukovom turnaji v rakúskom Kitzbüheli. Kližan zvíťazil v 2. kole 6:1, 1:6, 7:5 a napokon sa stal aj celkovým šampiónom.

V úvode bol Slovák o čosi lepším hráčom, ale k brejkbalu sa pri podaní súpera nedostal. Jedným z dôležitých momentov prvého setu bol siedmy gem. Kližan v ňom prvýkrát neudržal servis, hoci viedol 30:0 aj 40:15. Po vyše siedmich minútach sa Thiem tešil z prvého brejku v zápase.

Potom Rakúšan potvrdil na 5:3 a vzápätí pri podaní Kližana využil druhý setbal. Jeho súper nezvládol nábeh k sieti a jeho halfvolej skončil mimo kurtu. Kližan v prvom sete zahral 10 víťazných úderov, ale úspešnosť zisku bodov po II. podaní mal len 33% a práve tam bol najväčší rozdiel medzi oboma súpermi.

Ani úvod druhého setu nezastihol Kližana v optimálnom nastavení. Nevyvaroval sa chýb na podaní aj príjme a Thiema pustil do náskoku 3:0. Potom mu fyzioterapeut odoprel ošetrenie kolena, ale slovenský tenista aspoň znížil na 1:3. Ďalších víťazných gemov sa už Kližan nedočkal.

Thiem zvýšil na 4:1 aj 5:1 a za tohto stavu šiel podávať na víťazstvo v celom turnaji. Viedol 30:0, potom Kližan zabojoval a dostal sa k prvým dvom brejkbalom v zápase. Thiem však náznak zvratu nepripustil. Oba brejkbaly vymazal a vzápätí využil prvý mečbal.

Thiem získal tretí titul v tomto roku

Na ceste do siedmeho kariérneho finále na turnaji ATP si Kližan poradil v 1. kole s domácim Jevgenijom Donským dvakrát 6:4. V 2. kole vystavil stopku po výsledku 6:3, 6:4 turnajovej dvojke Talianovi Fabiovi Fogninimu.

Vo štvrťfinále zdolal nasadenú sedmičku Kanaďana Denisa Shapovalova 3:6, 7:5, 6:3, keď prehrával už 3:6 a 3:5. V semifinále si prvýkrát v kariére poradil so Švajčiarom Stanom Wawrinkom, zdolal ho po boji 4:6, 6:3, 7:5 .

Svetová osmička Dominik Thiem sa v tomto roku pred turnajom v Petrohrade tešila z dvoch titulov na turnajoch hlavnej kategórie ATP World Tour. Vo februári Thiem zvíťazil na antukovom podujatí v argentínskom Buenos Aires, celkový triumf si pripísal aj v máji vo francúzskom Lyone.

Vo finále sa predstavil na turnaji ATP Masters 1000 v španielskom Madride, kde nestačil na Nemca Alexandra Zvereva (4:6, 4:6). O svoj prvý grandslamový titul neúspešne bojoval vo finále Roland Garros, zdolal ho už 11-násobný miestny víťaz Španiel Rafael Nadal (4:6, 3:6, 2:6)