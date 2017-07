Aktualizované: Martin Kližan vydržal na Wimbledone 40 minút, zápas proti Djokovičovi skrečoval

aktualizované 4. júla, 17:29

LONDÝN 4. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Martin Kližan nedohral proti jednoznačne favorizovanému srbskému tenistovi Novakovi Djokovičovi nasadenému ako druhému utorňajší zápas 1. kola dvojhry mužov na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone na tráve v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Za stavu 3:6, 0:2 a 0:30 pri svojom podaní po 40 minútach odstúpil. Po prvom sete si Kližan privolal fyzioterapeuta na konzultáciu, mal obviazané ľavé lýtko. Minulý utorok sa vzdal domácemu držiteľovi voľnej karty Marselovi Ilhanovi pri skóre 3:6 v tajbrejku prvého setu v 1. kole na tráve v tureckej Antalyi.

“Malo by byť pravidlo týkajúce sa tých, ktorí neodovzdávajú alebo nie sú v stave odovzdávať 100 %. Toto nie je dobré pre nikoho. Myslím si, že napokon by hráč mal od niekoho dostať radu a chápať, čo robí vlastnej reputácii aj športu. Mala by byť komisia ľudí, ktorá by si s ním sadla a jasne ho pomkla k tomu, aby to rešpektoval. Sú tam chalani, ktorí čakajú. Nejaký lucky loser sa na to pozerá a pomyslí si, že mohol hrať na wimbledonskom Centre Courte,” povedal legendárny Američan John McEnroe ako komentátor pre BBC TV.

Do 2. kola v Londýne Kližan prešiel iba raz

V bilancii zo vzájomných súbojov s miestnym šampiónom zo sezón 2011, 2014 a 2015 Djokovičom klesol Kližan na 0:4. Predtým neuspel v Miami a Šanghaji 2015 a Acapulcu 2017. Aspoň set získal v prvom spomenutom prípade. Djokovič bude v 2. kole hrať s 22-ročným Čechom Adamom Pavláskom (136.), nemajú spoločnú minulosť.

Stále platí, že čoskoro 28-ročný Kližan (nar. 11. júla 1989 v Bratislave) iba raz prešiel v britskej metropole do 2. kola. Bolo to hneď pri debute v “main draw” v sezóne 2012, keď zdolal Argentínčana Juana Ignacia Chelu a prehral so Srbom Viktorom Troickým. Následne sa lúčil v 1. kole v rokoch 2013 (Čech Tomáš Berdych), 2014 (Španiel Rafael Nadal), 2015 (Španiel Fernando Verdasco) a 2016 (kazašský reprezentant Michail Kukuškin). Po 23. štarte na Majors zostáva jeho maximom osemfinálové 4. kolo z newyorských US Open 2012. Na najrýchlejšom povrchu ťahá Kližan sériu siedmich nezdarov, odkedy sa dostal do štvrťfinále v britskom Eastbourne v roku 2014.

Djokovič vlani neprešiel 3. kolom

Zverenec Martina Hromeca Kližan deviaty raz v rade prehral s členom Top 5. S takýmito súpermi má skóre 1:11, v Pekingu 2014 zdolal Nadala, vtedy druhého v hodnotení. Proti nasadeným protivníkom na GS je jeho bilancia 4:12. V 1. kole na veľkej štvorke Kližan neuspel v siedmich z ostatných ôsmich prípadov. Nedávno na parížskom antukovom Roland Garros v päťsetovej dráme vyradil domáceho Laurenta Lokoliho, následne nestačil na britského lídra svetového rebríčka Andyho Murrayho.

Bývalý 24. muž počítačového poradia Kližan figuruje na 47. priečke v singlovom renkingu ATP. Na medzinárodných otvorených majstrovstvách Anglicka si v rokoch 2006 a 2007 zahral finále štvorhry juniorov. Teraz sa predstaví, ak mu to zdravie dovolí, v debli dospelých po boku Rusa Dmitrija Tursunova, začnú proti rumunsko-pakistanskému páru Florin Mergea, Aisam-Ul-Haq Qureshi nasadenému ako štrnástemu.

Tridsaťročný Belehradčan Djokovič dosiahol na vrcholnej scéne 11. triumf za sebou nad ľavákom. Vo finále RG 2014 prehral s Nadalom. Zverenec Andreho Agassiho a čerstvo aj Maria Ančiča Djokovič nikdy nezaváhal v 1. kole v All England Lawn Tennis and Croquet Clube. Na GS celkovo neprehral v 1. kole od Australian Open 2006 (Američan Paul Goldstein).

Víťaz minulotýždňového prípravného podujatia v Eastbourne Djokovič vlani na Wimbledone padol už v 3. kole, postaral sa o to Sam Querrey z USA. Bývalý líder hodnotenia “Nole” Djokovič, aktuálne 4. v renkingu pre nasadzovanie, má na konte 12 vrcholných trofejí. Dosiaľ naposledy sa radoval vlani na RG, čím zavŕšil tzv. kariérny Grand Slam.

WIMBLEDON – DVOJHRA MUŽOV – 1. KOLO

Novak Djokovič (Srb.-2) – Martin Kližan (SR) 6:3, 2:0 a 30:0 na príjme – skreč, Kližan po 40 minútach odstúpil