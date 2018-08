Martin Kližan vynechá US Open, uprednostní radšej antukový program

BRATISLAVA 17. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Martin Kližan nepocestuje na záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open. Namiesto podujatia na americkom tvrdom povrchu si zvolil antukový program v Európe.

Aktuálne 72. hráč svetového rebríčka a víťaz šiestich titulov na okruhu ATP sa najbližšie predstaví na challengeri v talianskom Janove. Potvrdil to webu Šport24.sk.

Dvadsaťdeväťročný Bratislavčan vynechá už tretí turnaj „veľkej štvorky“ v aktuálnej sezóne, predtým neštartoval na Australian Open ani vo Wimbledone.

„Áno, je to pravda. Na US Open necestujem. Najbližšie ma čaká antukový turnaj v Janove, potom uvidím, ako si naplánujem ďalší program,“ povedal Kližan, ktorý tento zámer naznačil už na utorkovej tlačovej konferencii. Do Severnej Ameriky totiž nechcel odísť bez adekvátnej prípravy na tvrdom povrchu.

Bývalý člen svetovej tridsiatky dosiahol v roku 2018 viacero prenikavých výsledkov na antuke. Vyhral turnaj kategórie ATP 250 v rakúskom Kitzbüheli a prebojoval sa do štvrťfinále na podujatiach v španielskej Barcelone (ATP 500) a v nemeckom Mníchove (ATP 250). Na challengerovom okruhu dokráčal dvakrát do semifinále v Pullachu a Marbelle, v zbierke má aj titul z ‚hardu‘ v Indian Wells.