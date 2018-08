Martin Klus hovoril s vedením SaS o prípadnej kandidatúre na europoslanca

BRATISLAVA 2. augusta (WebNoviny.sk) – Poslanec Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Martin Klus si vie predstaviť, že by sa v budúcnosti zhostil úlohy europoslanca.

Uviedol to pre agentúru SITA v odpovedi na otázku, či plánuje vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2019 kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu.

„Diskutoval som na túto tému s vedením strany SaS a nateraz sme sa zhodli na tom, že by moja prítomnosť mohla byť užitočnejšia najmä v kampani do parlamentných volieb. Rád by som bol aktívne nápomocný, aby sa SaS stala súčasťou vlády, a možno aj ja osobne. Preto o eurovoľbách v roku 2019 neuvažujem,“ vyhlásil Klus.

Napriek tomu je presvedčený, že práca europoslanca je nielen zaujímavá, ale aj mimoriadne dôležitá pre občanov.„Hájiť záujmy vlastnej krajiny v tak zložitom orgáne, akým je Európsky parlament, je nepochybne mimoriadne dôležitou a zodpovednou úlohou. Viem si predstaviť, že by som sa jej do budúcna zhostil. V tomto veku však považujem za dôležitejšie získať skúsenosti na národnej úrovni, prípadne z iných stupňov diplomacie,“ dodal poslanec z SaS.