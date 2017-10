Martin Marinčin možno strávi väčšinu sezóny NHL v pressboxe ako siedmy obranca

TORONTO 3. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenský obranca Martin Marinčin sa dostal na súpisku hokejistov Toronto Maple Leafs pre novú sezónu NHL, pravdepodobne však bude iba ako siedmy obranca. Tvrdí to portál https://editorinleaf.com.

Pätorka Morgan Rielly, Jake Gardiner, Nikita Zajsev, Ron Hainse a Conor Carrick má mať v úvode sezóny istotu účasti na ľade, šiestym obrancom by mal byť 22-ročný švédsky mladík Andreas Borgman. O tri roky starší Marinčin by sa podľa špekulácií Kanaďanov do diania mal dostať iba v prípade, že niekto z vyššie uvedených hráčov sa zraní alebo z iného dôvodu nebude môcť naskočiť do zápasov.

„Ako siedmy obranca strávite väčšinu sezóny v pressboxe a nerobíte nič. Zahráte si len vtedy, keď niekto zo stabilných hráčov zahrá pod možnosti alebo sa zraní,“ tvrdí web editorinleaf.com. Marinčin odohral v uplynulých dvoch sezónach NHL v drese Toronta spolu 90 zápasov so sumárnou bilanciou 2 góly a 12 asistencií. Celkovo košický rodák nazbieral doteraz v NHL v 175 zápasoch 25 bodov (3+22).