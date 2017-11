Martin Réway bude po odchode zo zámoria zrejme hrať za Slovan

BRATISLAVA 4. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Martin Réway údajne smeruje do Slovana Bratislava po nedávnom konci svojho pôsobenia v klube severoamerickej NHL Montreal Canadiens. Informáciu priniesol web Cas.sk.

Pripomenul, že „belasí“ vlastnia práva na 22-ročného útočníka v rámci Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).

„Ak si to nerozmyslí, tak by sa mal budúci týždeň hlásiť u nás,“ citoval spomenutý zdroj nemenovanú osobu zo zázemia Slovana a dodal, že Réwayov debut v drese nového zamestnávateľa prichádza do úvahy v pondelok 13. novembra proti Ufe.