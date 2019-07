Slovenský útočník Martin Réway by sa rád vrátil do vrcholového hokeja, aktuálne sa pripravuje v Prahe pod vedením kondičného kouča.

V súvislosti s Réwayom je možnosť návratu do Sparty Praha, ponuky by mal mať aj zo Slovenska či severu Európy. Slovensko reprezentoval na MS 2016 v Rusku, sezónu 2016/2017 úplne vynechal pre problémy so srdcom.