Martin Réway chce v drese HC Slovan Bratislava znovu nájsť chuť do hokeja

BRATISLAVA 9. novembra (WebNoviny.sk) – Mladý hokejový útočník Martin Réway len v stredu priletel zo zámoria do Bratislavy a hneď zamieril na ľad Zimného štadióna Ondreja Nepelu na individuálny tréning.

Vo štvrtok už absolvoval prípravu aj so spoluhráčmi v Slovane Bratislava, s ktorým podpísal zmluvu do konca aktuálnej sezóny. V nadnárodnej KHL chce 22-ročný reprezentant znovu nájsť chuť do hokeja.

Réway skončil koncom októbra pôsobenie v organizácii severoamerickej hokejovej NHL Montreal Canadiens. Klub umiestnil Slováka na listinu voľných hráčov, čo je štandardná procedúra pri ukončení spolupráce.

Bronzovému medailistovi z juniorských MS 2015 plynul druhý rok z trojročného nováčikovského kontraktu. Rozhodol sa pre návrat do Európy.

Odohral päť zápasov v AHL

Montreal si talentovaného hokejistu vybral vo štvrtom kole draftu do NHL v roku 2013 ako celkovú 116. voľbu. Celú sezónu 2016/2017 musel vynechať pre problémy so srdcovým svalom a imunitným systémom. Pred začiatkom aktuálneho ročníka NHL absolvoval predsezónny prípravný kemp Montrealu.

Vedenie ho však v septembri poslalo do farmárskeho tímu Laval Rocket v nižšej AHL. Za tento klub odohral päť zápasov, v ktorých nestrelil gól a do štatistík si pripísal dve asistencie. „Do NHL by som sa mohol dostať za tri či štyri roky. To pre mňa neprichádzalo do úvahy,“ povedal Réway.

„V zámorí som dlhšie rozmýšľal nad plusmi a mínusmi môjho prípadného odchodu. Nebolo mi príjemné im to povedať, ale som rád, ako to zobrali v klube. Snažil som sa nedávať najavo, že sa trápim, no oni to videli tiež. V AHL som dostal šancu byť líder, no fyzicky som na to nemal. Veľmi ma to trápilo, hovoril som o tom aj s psychologičkou. V Montreale to chápali, pretože vedeli, že to nemám ľahké. Rozišli sme sa v dobrom. Poďakoval som sa im za trpezlivosť, ja sám som bol na seba poriadne nahnevaný. Bolo mi aj trochu ľúto, že odchádzam, ale verím, že som spravil dobré rozhodnutie. So Slovanom som podpísal zmluvu do konca sezóny. Uvidím, na akú úroveň sa mi podarí dostať. Na ľade som nebol dva týždne, takže teraz akoby začínam od začiatku. Po zdravotnej stránke sa cítim dobre, prešiel som všetkými prehliadkami. Verím, že budem platným hráčom a trochu si zdvihnem sebavedomie. Na širšej ploche to bude ťažšie, čo sa týka korčuľovania,“ myslí si mladý útočník.

V minulej sezóne ho stopli zdravotné problémy

Martin Réway pre zdravotné problémy vynechal celú predchádzajúcu sezónu, od leta postupne pracuje na tom, aby mal z hokeja opäť radosť. „Za ten rok som stratil niečo, čo som vedel, a možno bude potrebný dlhší čas na to, aby som sa to opäť naučil. Cez leto som makal, ako sa dalo, no nestačilo to. Dôležité je, že cítim progres. Každý týždeň sa to zlepšuje,“ prezradil.

Réwaya čaká možno už v pondelok debut v KHL, Slovan totiž nastúpi doma proti Ufe. „Určite by som chcel hrať už v pondelok, no nechcem sa predstaviť v zlom svetle, aby som napríklad po prvej tretine úplne ‘odišiel’. O KHL toho veľa neviem, zápasov som nevidel veľa. KHL je asi najkrajšia, no čo sa týka náročnosti, tak sa s NHL nemôže porovnávať. Príkladom je Vadim Šipačov, ktorý v KHL žiaril a očakával som, že v zámorí nebude mať žiaden problém, no nevyšlo mu to. Možno tam však boli aj iné okolnosti. V žiadnom prípade nechcem seba rovnať so Šipačovom, uviedol som ho len ako príklad,“ priblížil mladý slovenský útočník. Neuvažoval nad tým, že zamieri do slovenskej najvyššej súťaže. „Ak by som tam šiel, možno by som dominoval, no to nechcem. Vôbec tým nechcem znižovať kvalitu našej domácej súťaže. Potrebujem však motiváciu a v lige hráčov, ktorí sú lepší, pretože ja chcem byť najlepší. Vyberal som si ligu, kde sa môžem stále zdokonaľovať,“ povedal.

Martin Réway sa aktuálne snaží nájsť stratený hlad po hokeji, no pripúšťa aj možnosť, že ho už nenájde. „Ak nebude vidieť zlepšenie do konca sezóny alebo v úvode ďalšej, tak nebudem chcieť hrať hokej. Nechcem ho hrať, ak ma nebude baviť. Nechcem si predstavovať možnosť, že o dva či tri roky už nebudem hrať hokej, ale keď budú také okolnosti, že nebudem spokojný so svojou hrou, tak nebudem mať na výber,“ prezradil mladík.