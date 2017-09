Martin Réway medzi 61 hráčmi v prípravnom kempe Montrealu Canadiens

MONTREAL 14. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský útočník Martin Réway nechýba medzi 61 hráčmi hokejového tímu Montreal Canadiens, ktorí sa zúčastnia na tradičnom prípravnom kempe pred novou sezónou NHL. Hráči sa stretnú vo štvrtok v Brossarde a absolvujú medicínske testy.

Réway figuruje medzi 16 hráčmi, ktorí sa do „seniorského“ kempu posunuli z prípravy nováčikov, odkiaľ viacerí hokejisti putovali priamo do juniorských tímov.

V kempe aj hviezdy tímu

Na prípravnom kempe Montrealu nebudú chýbať hviezdy tímu – brankár Carey Price, obranca Shea Weber či útočník Max Pacioretty, ale aj nový Čech do defenzívy Jakub Jeřábek či jeho skúsenejší krajania z NHL Tomáš Plekanec a Aleš Hemský. Informoval o tom web ttps://www.habseyesontheprize.com.

Dvadsaťdvaročný Réway viac ako rok absentoval na súťažnom ľade pre problémy so srdcovým svalom a imunitným systémom. V roku 2013 bol draftovou voľbou Montrealu vo štvrtom kole, celkovo 116. vybraným hokejistom.

V minulej sezóne nehral

Od ukončenia pôsobenia v tíme Gatineau Olympiques v rámci kanadskej juniorskej ligy QMJHL strávil dve sezóny v Európe. Pôsobil v drese pražskej Sparty a okúsil aj najvyššiu švajčiarsku súťaž (HC Fribourg-Gottéron). V ročníku 2016/2017 pre spomenuté zdravotné problémy neodohral ani jeden zápas. V drese Montrealu aktuálne má za sebou aj zápas na turnaji nováčikov v Toronte, kde si pripísal asistenciu.

„V tréningoch to bolo v pohode, ale zápasy sú o niečom inom. Moje nohy sú poriadne unavené, ale to som očakával. Nehral som viac ako rok, no som presvedčený, že každým dňom sa to teraz bude zlepšovať,“ povedal slovenský hokejista podľa denníka Montreal Gazzette.

Hráči Canadiens odohrajú prvý prípravný duel pred novou sezónou v pondelok 18. septembra proti súperom z Bostonu. Hrať sa bude v Québecu.