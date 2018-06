Martin Scorsese čelí žalobe od upratovačky, údajne ju napadol režisérov pes

NEW YORK 2. júna (WebNoviny.sk) – Známy americký režisér Martin Scorsese má na krku žalobu zo strany upratovačky, ktorá uvádza, že ju napadol režisérov pes, pričom po tomto útoku bola dva roky práceneschopná. Scorsese vo vyjadrení k žalobe uvádza, že sa nedopustil žiadnej chyby.

Podľa žalujúcej Natary Matias však režisér a jeho žena Helen „veľmi dobre vedeli, že pes je divoký, neovládateľný, zlý, má zúrivú povahu a sklony útočiť na iné zvieratá a tiež na ľudí“.

Matias uvádza, že ju Scorseseho pes napadol v režisérovom dome v septembri 2015, pričom v dôsledku útoku spadla a privodila si zranenia chrbtice. Podľa instagramového profilu Scorseseho dcéry Francesky ich rodinný teriér Desmond zomrel v roku 2016.

Martin Charles Scorsese je režisér, scenárista, producent, herec a filmový historik. Za drámu Na druhej strane (2006) mu udelili Oscara. Nakrútil tiež snímky ako Špinavé ulice (1973), Taxikár (1976), Zúriaci býk (1980), Posledné pokušenie Krista (1988), Mafiáni (1990), Kasíno (1995), Kundun – Život dalajlámu (1997), Gangy New Yorku (2002), Letec (2004), Prekliaty ostrov (2010), Hugo a jeho veľký objav (2011), Vlk z Wall Street (2013) či Mlčanie (2016).

Na konte má aj niekoľko hudobných snímok ako napríklad George Harrison: Living in the Material World (2011), The Last Waltz (1978) alebo Rolling Stones (2008). Podieľal sa tiež na vzniku dokumentu Woodstock (1970) o rovnomennom kultovom americkom festivale z roku 1969.