Martin Škrtel sa vracia do reprezentácie, v klube však hráva pod tabletkami a s bolesťami

S predčasným koncom Pavla Hapala a jeho asistentov pri reprezentácii futbalistov Slovenska sa čoraz naliehavejšie začalo diskutovať o návrate obrancu Martina Škrtela do najcennejšieho dresu.

Bývalý kapitán sa napokon nechal prehovoriť novým dočasným trénerom Štefanom Tarkovičom, ale v jeho nominácii na finálový barážový zápas o postup na ME 2021 proti výberu Severného Írska sa zatiaľ objavil iba medzi náhradníkmi.

Zdravotne nie je v poriadku

Duel sa uskutoční v Belfaste vo štvrtok 12. novembra od 20.45 h. Stopéra tureckého šampióna Basaksehir Istanbul limituje zranenie stehenného svalu.

„Rozhodol som sa, že sa vrátim do reprezentácie. Či to však bude návrat skutočný a či sa aj zapojím do zápasu, to ukáže až čas. Nie som zdravotne v poriadku. Zápasy hrám pod tabletkami a s bolesťami, nechcem vypadnúť na dlhšiu dobu,“ povedal Martin Škrtel pre RTVS.

Tréner Tarkovič sa vyjadril, že v sobotu 7. novembra by chcel mať prehľad o 25 nominovaných hráčoch na novembrovú baráž so Severným Írskom aj posledné dva súboje Ligy národov doma so Škótskom a v Česku. V prípade Škrtela však možno urobí výnimku.

Na rodáka z Handlovej čaká ešte v nedeľu domáci súboj 8. kola tureckej najvyššej súťaže proti Genclerbirligi a už v stredu 4. 11. sa mal Škrtel predstaviť aj v zápase 3. kola skupinovej fázy Ligy majstrov proti slávnemu Manchestru United.

Účastník dvoch šampionátov

„Tí, ktorí ma poznajú, vedia, čo pre mňa reprezentácia znamená. Najmä keď sa vrátil takmer celý realizačný tím z úspešnej minulosti a títo ľudia sú aj mojimi priateľmi. Najneskôr v pondelok by som chcel byť pri mužstve, ak to bude možné,“ doplnil Škrtel pre Rádio Slovensko.

Martin Škrtel si obliekol dres so slovenským znakom dosiaľ 104-krát a bol jedným z hlavných pilierov tímu, ktorý sa kvalifikoval na MS 2010 aj ME 2016. Práve účasť na podujatiach tohto rangu si nekompromisný obranca naviac cení.

„Majstrovstvá sveta alebo Európy sú vrchol, ktorý môže futbalista vo svojej kariére zažiť. Podarilo sa nám na nich postúpiť zo skupiny, takže to sú okamihy, na ktoré nikdy nezabudnem. Samozrejme, nie vždy sme prežili iba pekné dni, ale spomienky zostanú iba pozitívne. Vždy bola pre mňa česť reprezentovať svoju krajinu,“ skonštatoval odchovanec prievidzkého futbalu ešte vlani pri svojej oficiálnej rozlúčke s A-tímom SR.