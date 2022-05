Martin Škrtel zavesí kopačky na klinec, s kariérou sa rozlúči v zápase proti Dunajskej Strede (video)

aktualizované 17. mája 2022, 14:46

Slovenský futbalový obranca Martin Škrtel dá v sobotu 21. mája definitívnu bodku za svojou hráčskou kariérou. Na utorkovej tlačovej konferencii informoval, že domáci ligový duel Spartaka Trnava proti Dunajskej Strede bude jeho posledný.

„Zápas proti Dunajskej Strede bude môj posledný nielen v Spartaku, ale aj v celej kariére,“ povedal so slzami v očiach Škrtel a pokračoval: „Hovorí sa to ťažko, pretože futbal robím celý život a nevedel som si predstaviť život bez neho. Je čas riadiť sa nie srdcom, ale rozumom. Zdravie máme len jedno a ja sa musím pozerať, že mám pred sebou civilný život, ktorý chcem mať na nejakej úrovni a nie v bolestiach. Takéto rozhodnutie ma bolí. Som rád, že som sa na sezónu dostal do Trnavy.“

Sedemnásť rokov v zahraničí

Tridsaťsedemročný Škrtel prišiel do Trnavy v lete 2021 po sedemnástich rokoch v zahraničí. Seniorskú kariéru odštartoval v Trenčíne (2001 – 2004), potom ako legionár pôsobil v ruskom Zenite Petrohrad (2004 – 2008), anglickom FC Liverpool (2008 – 2016), tureckom Fenerbahce Istanbul (2016 – 2019) aj istanbulskom Basaksehire (2019 – 2021). Za reprezentáciu SR odohral 104 stretnutí a strelil v nich šesť gólov. Zahral si na MS 2010 aj ME 2016.

V Spartaku si splnil svoj sen

Martin Škrtel aj na drobné rozmenil svoje problémy. „Blíži sa koniec sezóny a moja zmluva sa končí, preto sa čakalo vyjadrenie o mojej budúcnosti. Dohodli sme sa s klubom, že po sezóne zvážime, čo bude ďalej. Je tam veľa faktorov. Čo sa týka klubu, tam asi je spokojnosť s mojimi službami. Ja som prišiel do Trnavy a splnil som si tým sen. Najmä prvú polovicu sezónu som si užil, no druhá polovica nebola taká, ako som si predstavoval. Stále ešte mám klubu čo ponúknuť, presvedčili ma o tom zápasy, ktoré som odohral. Stále by som mohol hrať futbal na vrcholnej úrovni, ale potom je tu zdravotný stav, ktorý nie je taký, aký by som si predstavoval,“ povedal.

Škrtela v rokoch 2007, 2008, 2011 a 2012 vyhlásili za najlepšieho slovenského futbalistu. Majstrom sa stal v Rusku so Zenitom (2007) aj Turecku s Basaksehirom (2020). V Anglicku s Liverpoolom ovládol Ligový pohár (2011/2012) a nedávno vo farbách Trnavy aj Slovenský pohár (2021/2022).

Futbalistu trápia silné bolesti

Skúsený obranca nemá problémy s operovanou achilovkou.

„Mám problémy s platničkami a každý, kto ich mal, vie, o čom hovorím. Nie je to nič príjemné. Obmedzuje ma to pri futbale aj v osobnom živote. Už si ani nepamätám deň, ktorý som strávil bez bolesti. Ak by to bolo len pri tréningoch alebo zápasoch, dalo by sa to ešte akceptovať. Mal som problém prejsť aj 100 metrov na prechádzke so synom, ani túto tlačovku by som postojačky nezvládol, lebo bolesti sú dosť zlé. Snažil som sa to konzultovať s odborníkmi a podstúpil som nejaké terapie,“ doplnil Škrtel.