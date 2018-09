Martina Dúbravku mrzia problémy dánskeho súpera, Slováci sa však sústredia na svoj výkon

SENEC 3. septembra (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák sa vyjadril na tlačovej konferencii pri nedeľňajšom popoludňajšom zraze slovenskej reprezentácie pred prípravným duelom proti Dánsku (5. 9. o 20.45 h v Trnave) a zápasom na pôde Ukrajiny (9. 9. o 15.00 h SELČ v Ľvove) v rámci 1. skupiny B-divízie novovzniknutej európskej Ligy národov 2018/2019, že na brankárskom poste má príjemné starosti.

Po takmer roku je k dispozícii skúsený Matúš Kozáčik, na ktorého post jednotky sa však v ostatnom období etabloval Martin Dúbravka.

Chcú sa konfrontovať s najlepšími

„Neberiem to určite konkurenčne. Vnímam situáciu takisto, ako aj predtým, pretože my sme sa s Matúšom dlhé roky spolu stretávali. Nič sa nemení, máme korektný vzťah, ktorý je na vynikajúcej úrovni. Teším sa, že je opäť v kádri – medzi nami. Po profesionálnej futbalovej stránke to, kto bude na ihrisku, necháme na trénera. Samozrejme, každý z nás odvádza vždy na trávniku maximum a snaží sa odviesť pre mužstvo to najlepšie. Nech už sa tréner Kozák rozhodne akokoľvek, jeden druhého budeme podporovať,“ vyjadril sa v pondelok popoludní v Senci 29-ročný Dúbravka (nar. 15. januára 1989), ktorý pricestoval na Slovensko z Britských ostrovov v nedeľu večer.

Rodáka zo Žiliny mrzia problémy v tíme najbližšieho slovenského súpera, ktorí možno pricestujú na spomenutý trnavský súboj v improvizovanom zložení – s B-mužstvom či ligovým výberom. Dôvodom sú problémy s komerčnými právami a zmluvami medzi Dánskou futbalovou federáciou (DBU) a reprezentantmi, resp. skutočnosťou, že DBU sa nevie dohodnúť s tamojšou hráčskou asociáciou na zmluve o odmenách. „Je to v podstate ich vec. Nie je to náš problém. My sa sústredíme na svoj výkon, na naše účinkovanie na európskej scéne. Na druhej strane dúfam, že si tie konflikty medzi sebou rýchlo vyriešia a budú môcť nastúpiť v tom najlepšom a najsilnejšom zložení. Len škoda, že ak Dáni urobia zmeny v nominácii, nebudeme môcť našim fanúšikom ukázať dajme tomu vyrovnaný boj. Aj keď to bude vyrovnaný boj, tie najväčšie hviezdy, ktoré možno neplánujú prísť, sa nebudú môcť predviesť pred slovenskými fanúšikmi. Radi by sme sa konfrontovali vždy s tými najlepšími hráčmi súpera,“ vyjadril sa Dúbravka na margo severského protivníka.

Ukrajina je veľmi ťažký súper

Dáni sa na nedávnych majstrovstvách sveta v Rusku prebojovali zo skupiny do vyraďovacích bojov, stroskotali v osemfinále na neskorších finalistoch – Chorvátoch. „Majú silu, ukázali to na šampionáte, skončili účinkovanie až na penalty proti Chorvátom. V anglickej Premier League majú hráčov, ktorí disponujú kvalitou. Pevne verím, že sa ich konflikt vyjasní a v najbližších zápasoch nastúpia v najsilnejšom zložení,“ poznamenal ďalej Martin Dúbravka, ktorý má v najcennejšom drese na konte 10 štartov.

Brankár anglického klubu Newcastle United myslí aj na nedeľňajší duel proti Ukrajine. Futbalisti Slovenska naštartovali pred štyrmi rokmi na jeseň 2014 práve proti tomuto súperovi víťazstvom 1:0 svoju cestu, ktorú korunovali postupom na ME 2016 vo Francúzsku. Dúbravka si však spomenul na iný súboj proti ukrajinskej reprezentácii. „Je to veľmi ťažký súper. Pamätám si, keď sme medzi sebou hrali náš posledný vzájomný duel vlani na jeseň v Ľvove a prehrali sme v prípravnom súboji 1:2. Teraz tam budeme hrať opäť. Škoda, že zápas bude bez divákov. Na druhej strane to môže pomôcť nám, keďže nehráme v domácom prostredí. Pevne verím, že uspejeme my Máme svoju kvalitu a je to ďalšia z príležitostí, ktorú by sme radi využili.“

Bývalý brankár Žiliny, dánskeho Esbjergu, Slovana Liberec a Sparty Praha Martin Dúbravka je v súčasnosti jediným Slovákom v anglickej Premier League. V jarnej časti uplynulého ročníka hosťoval v St James‘ Parku zo Sparty a výbornými výkonmi si vybojoval trvalý angažmán v tíme „strák“ – podpísal zmluvu do 30. júna 2022. Úvod tejto sezóny však mužstvu nevyšiel, Newcastle figuruje na 18. mieste z 20 účastníkov Premier League, na konte má jediný bod za bezgólovú remízu proti Cardiffu, k tomu tri tesné prehry 1:2, ale so špičkovými súpermi. Slovenský brankár si však zastal svoje miesto, na trávniku nechýbal ani minútu.

Newcastlu nevyšiel začiatok sezóny

„Napriek našej bilancii je tam aj viac pozitívnych vecí. Smoliarske je, že sme dostali ťažké vyžrebovanie: mali sme možnosť hrať proti Manchestru City, FC Chelsea či Tottenhamu. Siahali sme proti nim aspoň na ten bodík, ale nevyšlo to. Na druhej strane sme ukázali, že sme pripravení hrať aj s najlepšími mužstvami, len sa musíme gólovo presadiť. Predsezónne ciele boli skončiť tak ako vlani na 10. mieste. Nevyšiel nám však začiatok sezóny, hoci je ešte veľmi dlhá. Pre nás bude ambíciou určite zostať v najvyššej súťaži a neskôr, v druhej časti tohto ročníka, pomýšľať na posun na vyššie priečky,“ skonštatoval Dúbravka.

Slovenský brankár dodal: „Ja osobne si užívam každý duel v Premier League. Bolo veľmi náročné sa do nej dostať. Teší ma, že chytávam. Verím, že trénera Rafaela Beníteza presvedčím o tom, aby som v bránke zostal dlhší čas. Pre mňa veľmi veľa znamená, že ma fanúšikovia podporujú, počujem často svoje meno a pobzbudzujúce slová z tribún. Užívam si to plnými dúškami, snažím sa neustále na sebe pracovať a odovzdať maximum pre tých ľudí, ktorí sú v hľadisku.“