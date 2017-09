Martvoň: Zo Smeru-SD odchádzajú členovia, v strane sa rozmohol systém čiernych duší

BRATISLAVA 25. septembra (WebNoviny.sk) – V Smere sú podľa bývalého poslanca NR SR Antona Martvoňa ako členovia strany vedené čierne duše. Ako povedal v pondelok pre agentúru SITA, zo Smeru odchádzajú členovia po celom Slovensku.

„Odišli a odchádzajú ďalší. Niektorí v tichosti bez vrátenia preukazov a niektorí verejne, ako som to urobil napríklad ja, keď som po dlhých rokoch vystúpil v čase vrcholu ich moci zo Smeru ako bývalý poslanec NR SR a funkcionár v Smere. Napríklad v okrese Prievidza odišlo za posledné mesiace zo Smeru minimálne šesť starostov a viacero členov, čo v komunálnych voľbách kandidovali za Smer a teraz kandidujú ako nezávislí. Taktiež napríklad členovia Smeru a krajského vedenia Mladých sociálnych demokratov v Žilinskom kraji, vrátane ich krajského predsedu ešte pred letom vystúpili aj s ďalšími mladými zo Smeru. Mnoho mladých i starších členov odišlo zo Smeru v Prešovskom, Nitrianskom či v Trenčianskom kraji. V Trnavskom či v Bratislavskom kraji už nemá ani pomaly kto odísť, keďže ich je tam aktívnych iba pár desiatok a k Smeru sa hlási iba pár stoviek členov, ktorí sú ešte na pozíciách vo verejnej správe,“ vyhlásil Martvoň, ktorý zo Smeru odišiel pred letom.

Systém tzv. čiernych duší

Martvoň je presvedčený, že pre tichý odchod zo strany sa vytvoril a rozmohol vo všetkých krajoch systém tzv. čiernych duší alebo tzv. fiktívnych členstiev v Smere, keď ľudia už vôbec nevolia Smer, nechodia na jeho akcie a neplatia členské a dúfajú, že ich v Smere vymažú z databázy členov, no nedeje sa to.

„Krajskí predsedovia, podľa toho, čo som videl a počul, často dávajú príkazy okresným predsedom Smeru, aby za tieto čierne duše zaplatili minimálne členské práve oni, aby tak fiktívne si držali početnú členskú základňu v kraji alebo to robia priamo niektorí okresní predsedovia, ktorí sa boja o svoju funkciu v okrese,“ vyhlásil Martvoň s tým, že deje sa to hlavne v Bratislavskom, v Žilinskom, v Trnavskom a v Prešovskom kraji, no poznajú tento systém aj v ostatných krajoch.

Tisícky fiktívnych členov

„Výsledok je taký, že v rámci gottwaldovského kultu osobnosti v Smere je navonok pred verejnosťou a pred Robertom Ficom prezentované, že Smer má vyše 15 000 členov, no realita je proste taká, že sú tam už tisícky fiktívnych členov, čo vidíte aj v realite, že keď robí Smer akciu v regióne, tak tam často príde iba zopár členov Smeru – seniorov – ešte z bývalej SDĽ,“ uviedol.

Martvoň bol poslancom NR SR vo volebnom období 2012 – 2016. Nedostal sa však na kandidátku pre parlamentné voľby v roku 2016. Martvoň tvrdí, že to bolo na pokyn oligarchu. V Smere pôsobil aj ako predseda Rozhodcovskej komisie.