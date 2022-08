Máš vlastný unikátny štýl? Objavuj na GLAMI ponuku módy šitú na mieru užívateľa

Dennodenne sa objavuje stále viac módnych e-shopov a k dispozícii tak máme omnoho viac možností pre nákupy nových módnych kúskov. Je to požehnanie aj prekliatie. Prezrieť si všetky ponuky môže byť nielen časovo náročné, ale aj vyčerpávajúce a únavné. Predstavte si, že by ste mali k dispozícii niečo ako „Spotify pre módu“. To nadšenie a potešenie z objavovania módy by bolo opäť späť! Máme pre vás skvelú správu. GLAMI s podporou smart technológií presne toto dokáže. Užívatelia vidia módne odporúčania a ponuky z mnohých e-shopov podľa ich individuálneho vkusu – to všetko na jednej stránke.

GLAMI, podobne ako Spotify a Netflix, to zvládne tak, že sa dozvie viac o vašom štýle. Módny vkus je mimoriadne osobný, preto po načítaní stránky začnite krátkym kvízom o obľúbených značkách, preferenciách štýlu a veľkosti. Za pár minút si môžete prezrieť starostlivo vybraný sortiment produktov, pričom GLAMI hľadá medzi stovkami e-shopov a značiek tak, ako by to urobil skutočný stylista!

GLAMI v podstate vytvára digitálny butik unikátny pre každého návštevníka. Objaviť obľúbené či nové značky aj v tých najväčších veľkostiach nebolo nikdy pohodlnejšie a jednoduchšie. Čím viac budú zákazníci platformu GLAMI používať, tým viac sa vyhľadávač prispôsobí ich individuálnemu štýlu a vkusu.

Cieľom však nie je len ukázať presne tie veci, ktoré máte vo svojom šatníku alebo vo svojej mysli, ale aj umožniť vám objavovať nových dizajnérov a značky, na ktoré by ste sami možno nenarazili. Ak existujú iní spotrebitelia, ktorí interagujú s rovnakými vecami ako vy, na GLAMI dostanete odporúčania na ďalšie nové produkty, ktoré sa im páčili. Okrem selekcie produktov ušitej na mieru vášmu individuálnemu vkusu tak GLAMI prináša množstvo inšpirácie a možnosť objavovať nové značky.

Potrebujete viac? GLAMI má viac…

Čo však, ak radi rolujete po GLAMI tradičným spôsobom? Stále môžete takto vyhľadávať pomocou vyhľadávacích panelov a filtrov. Položky budú uprednostňované podľa vašich preferencií. Okrem toho máte možnosť skontrolovať, či iný obchod má rovnaký tovar a porovnať si ceny. Už nikdy nepremeškáte výpredajový tovar, pretože akonáhle sa vám tovar zapáči, GLAMI vás upozorní e-mailom, ak kúsok bude vo výpredaji.

Vyskúšajte ešte dnes nakupovať s GLAMI na stránke www.glami.sk, prípadne objavujte najnovšie módne trendy, tipy a nákupné rady v magazíne GLAMI.

O GLAMI: GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spája tisíce nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy. Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 2,5 miliónov produktov od viac než 16-tisíc značiek. GLAMI a Stileo patrí do skupiny GLAMI.group a pôsobí už v 14 krajinách sveta.

