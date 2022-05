Mastercard vzdáva hold Lige majstrov UEFA novým filmom s Lionelom Messim

Svoju dlhodobú podporu Lige majstrov UEFA oslavuje spoločnosť Mastercard uvedením nového filmu s globálnym ambasádorom značky Mastercard Lionelom Messim v hlavnej úlohe.

Samotný film, ktorý ako prvý predstavil práve jeho protagonista Lionel Messi na svojom instagramovom účte, bude uvedený v mnohých krajinách po celom svete, vrátane európskeho kontinentu. Fanúšikom bude tiež k dispozícii prostredníctvom stránok Priceless.com.

Vo filme nabitom emóciami, ktorý vznikol pomocou umelej inteligencie, sa štvornásobný víťaz Ligy majstrov a sedemnásobný držiteľ Zlatej lopty obzerá na začiatok svojej športovej kariéry. Messi tiež opisuje, akú významnú úlohu v jeho živote hrá futbal, šport, ktorý je spoločnou a inšpiratívnou vášňou toľkých fanúšikov na celom svete.

„Bolo by úžasné mať aj v reálnom živote možnosť porozprávať sa so sebou v mladšom veku. Určite by som sa svojmu mladšiemu ja snažil dodať sebadôveru a vysvetliť, že tvrdá práca a obete prinesú ovocie. A tiež, že ešte v tomto veku ho stále bude baviť hrať futbal,“ povedal k filmu sám Lionel Messi.

„Sme nadšení, že sme mali možnosť spojiť sily s globálnym ambasádorom našej značky Lionelom Messim a zblízka poznať jeho vzťah k futbalu. Je to významná pripomienka toho, ako dôležité je mať možnosť sa venovať svojim záujmom a tomu, čo je dôležité – najmä v tejto dobe. Tešíme sa, že koncom mesiaca, pri príležitosti sviatku futbalu na finále Ligy majstrov UEFA v Paríži oslávime celosvetovú príťažlivosť tohto kolektívneho športu a umožníme jeho priaznivcom byť svojej vášni bližšie,“ uviedol Raja Rajamannar, riaditeľ spoločnosti Mastercard pre marketing a komunikáciu.

Podľa ekonomického indexu športu spoločnosti Mastercard[1] sledovalo v uplynulom roku živý prenos futbalového zápasu takmer sedem z desiatich (69 percent) obyvateľov Európy a takmer tretina (32 percent) si futbal zahrala. Okrem toho polovica respondentov verí, že sa popularita futbalu tento rok ešte zvýši.

Marketingové inovácie

Jednou z najnáročnejších úloh tvorcov nového filmu bolo vytvoriť podobu Lionela Messiho v jeho mladšom veku. Produkčný tím využil novú metódu tvorby vizuálnych efektov nazvanú neurónové vykresľovanie (neural rendering). Namiesto obvyklého prístupu postaveného na počítačovej grafike použili tvorcovia filmu pre konečný digitálny obraz podobu vytvorenú pomocou umelej inteligencie.

„Je úžasné, čo technológie dokážu,“ povedal Lionel Messi a dodal: „Keď som to ukázal rodine a priateľom, nemohli veriť vlastným očiam, keď videli, čo tvorcovia filmu dokázali. Sám som mal zimomriavky, keď som sa pozeral, ako sa bavím so svojou mladšou verziou.“

Proces vytvorenia podoby mladého Lionela Messiho zahŕňal zadanie potrebných dát do platformy umelej inteligencie. Tá pracovala s fotografiami, videozáznamami i zvukovými záznamami slávneho futbalistu v jeho mladších rokoch. Ďalším zdrojom dát boli nahrávky hercov, ktorí sú Messimu podobní. Na základe týchto dát potom umelá inteligencia dokázala stvoriť konečnú digitálnu podobu a následne ju vložiť do nasnímaného živého deja. Bolo to prvýkrát, kedy sa tento proces tvorby vizuálnych efektov využil s takouto úrovňou detailu v reklame. Prvý, kto s týmto nápadom prišiel, bol Thiago Porto zo štúdia The Mill, ktorý sa na tento druh tvorby špecializuje.

