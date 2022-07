Máte doma chorľavé dieťa? Union prepláca doplatky za lieky do 18 rokov neobmedzene

V minulom roku Union ZP preplatila 17-ročnej Tamare z Prešova doplatky za predpísané lieky v sume 940 eur. Ak by jej rodičia nevyužili benefit od zdravotej poisťovne, museli by tieto peniaze nájsť vo vlastnom domácnom rozpočte. Účty za lieky v prípade detí, ktoré sú viac doma ako v škole, môžu teda rodičom narobiť nemalé ťažkosti. Union zdravotná poisťovňa preto doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti prepláca v neobmedzenej výške a to až do veku 18 rokov.

„Ak by sme sa pozreli na celkovú štatistiku, tak medzi najčastejšie preplácané dietické potraviny patrí bezgluténový chlieb, bezlepkové sladké žemle a bezlepkové praclíky. V rebríčku top preplácaných liekov to zase bolo antibiotikum do nosa Pamycon, Aerius proti alergii a Staloral sirup,“ informovala Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu.

Vrátenie doplatkov sa vzťahuje na tie lieky a dietetické potraviny, ktoré predpíše lekár, sú uvedené v aktuálnom kategorizačnom zozname a pacient za ne musí doplácať. Rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o preplatenie doplatkov jednoducho – prostredníctvom online pobočky.

„Mladým rodinám sa snažíme pomáhať už od momentu, kedy ich dieťa príde na svet – máme benefity špeciálne pre bábätká, ale nezabúdame ani na staršie deti. Či už ide o doplatky za lieky alebo príspevok na zuby či okuliarový rám,“ hovorí Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union. Ako doplnila, Union zdravotná poisťovňa pravidelne prináša pre svojich poistencov mnoho benefitov, ktoré im vykompenzujú finančné výdavky vynaložené na zdravotnú starostlivosť.

Zo štatistík tiež vyplýva, že najviac využili možnosť nechať si preplatiť doplatky za lieky a dietické potraviny rodičia bábätiek do jedného roka života. Union ZP im preplatila umelé mlieka rôznych značiek, nasledovali antibiotické sirupy a maste na kožné problémy.

Druhou skupinou, ktorá využíva tento benefit vo veľkej miere sú deti vo veku 7-8 rokov. Oproti iným vekovým skupinám si rodičia týchto detí nechali preplatiť doplatky až dvojnásobne často. V rebríčku najpredpisovanejších liekov s doplatkom dominovali lieky na alergiu, antibiotiká a do tretice to boli nosové liečivá.

