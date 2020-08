Máte pocit, že kolagén neúčinkuje? Toto sú 4 možné dôvody prečo!

Existuje veľké množstvo ľudí, ktorí už kolagénové doplnky vyskúšali, no po pár dňoch prehlásili, že to nie je nič pre nich. Mali pocit, že nevidia žiadne výsledky a že kolagén v prášku nemá naozaj nijaký vplyv na ich vlasy, pokožku alebo iné časti tela. Ak k nim patríte aj vy, rozhodli sme sa vám priniesť 4 jednoduché dôvody, prečo váš kolagénový doplnok pravdepodobne nefungoval. Nájdete sa v nich?

Nízka dávka kolagénu

Pri výbere správneho hydrolyzovaného kolagénu je potrebné všímať si množstvo kolagénu v dennej dávke. Táto informácia zvykne byť uvedená v miligramoch na obale daného produktu. Väčšina morských kolagénov obsahuje rozličnú dennú dávku. Ktorú si teda vybrať? ZEEN COLLAGEN obsahuje 6 000 miligramov kolagénu v dennej dávke, čo je presne to množstvo, ktoré vaše telo dokáže zužitkovať. Ak by ste si zakúpili kolagén s nižšou dávkou, môže sa stať, že jeho účinky vôbec nepocítite a naopak, ak by ste začali užívať kolagén s vyššou dennou dávkou, vaše telo si aj tak zoberie len to množstvo, ktoré potrebuje a zvyšok vylúči. A to sú predsa vyhodené peniaze!

Krátka a nepravidelná doba užívania

Ďalší z dôvodov, prečo majú ľudia pocit, že kolagén nefunguje, môže byť krátka a nepravidelná doba jeho užívania. Kolagén v prášku by ste si mali pripraviť v pohári vody každý deň a piť ho po minimálnu dobu 3 mesiace. Pýtate sa prečo? Pretože práve po 90 dňoch si začnete všímať jeho prvé účinky, ako sú napríklad pevnejšie nechty, silnejšie vlasy a pružná pokožka. Nečakajte zázraky po pár dňoch alebo týždňoch. Morský kolagén je beh na dlhú trať, ktorý sa vám ale odvďačí zdravým a krásnym telom.

Zmeny vo vnútri tela nevidíme

Kúzlo kolagénu v prášku je v tom, že cez tráviaci trakt ho dokážete telu dopriať tam, kde ho najviac potrebuje. Kolagén je totiž jednou z najdôležitejších stavebných látok nášho tela a keďže ho vekom prirodzene strácame, telo ho možno potrebuje na úplne iných miestach, než je pokožka alebo vlasy. Dôverujte svojmu organizmu a dovoľte mu prijať ho tam, kde to naozaj potrebuje. Možno sú to oslabené steny čriev, poškodené kĺby alebo krehké kosti. Telo je veľmi múdre, tak mu dovoľte rozhodnúť sa, kde si kolagén doplní.

Dali ste prednosť menej účinným krémom

Posledným dôvodom, prečo môžete mať pocit, že kolagén nefunguje, je jeho prijímanie vo forme krémov. Ak máte pocit, že získate mladú a pevnú pokožku vďaka krému s obsahom kolagénu, musíme vás vyviesť z omylu. Kolagén telo najlepšie spracuje cez tráviaci systém, a preto by ste ho mali užívať vo forme prášku, ktorý rozrobíte v troške vody a vypijete. Áno, aj napriek tomu, že si ho nebudete aplikovať priamo na tvár, vám cez vaše vnútro dokáže spraviť s pleťou oveľa väčšie zázraky, než cez predražené krémiky a séra.

Tak čo, podarilo sa nám vyviesť vás z omylu? Ak si chcete dopriať naozaj dobrú a kvalitnú dávku morského kolagénu, navštívte náš ZEEN COLLAGEN e-shop a vyberte si 100 % čistý výživový doplnok bez chemických prísad.

Informačný servis