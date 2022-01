Máte radi jedinečné burgery z McDonald’s? Odteraz už aj na foodpanda.sk!

Každá skúsená manželka pozná obľúbené jedlá svojho manžela. A pozná aj reštauráciu, kde ich podávajú. Bohužiaľ, tento čarovný výrok sa v praxi nedá uplatniť za každých okolností – občas skrátka treba niečo uvariť. Že už vážne nemáte nápady? Tak sa opäť vráťte k ponuke reštaurácií – na foodpanda.sk ich nájdete nespočetné množstvo. Odteraz aj s exkluzívnym „prírastkom“.

Hamburger, cheeseburger, hranolčeky, tri nápoje, mliečny koktail, káva a jeden koláč – takto vyzerala ponuka v úplne prvej reštaurácii, ktorú si v roku 1948 bratia Dick a Mac McDonaldovci otvorili v kalifornskom San Bernardine. Nemohli tušiť, že práve položili základ pre svetovo najrozšírenejšiu sieť rýchleho občerstvenia. Za desiatky rokov pribudli tisícky prevádzok po celej planéte, zmnohonásobila sa ponuka v jedálnom lístku – jedna vec však zostala nemenná: rýchlosť. Nepretržité a rýchle vydávanie jedál, pomenované „fast food“, je dodnes jedným zo základných pilierov, na ktorých úspech McDonald’s stojí.

Rýchlosť plus rýchlosť rovná sa…

… spojeniu dvoch hráčov, ktorí majú rýchlosť v popise práce. foodpanda môže s nadšením oznámiť, že po necelom polroku svojho pôsobenia na slovenskom trhu sa do jej portfólia dostáva práve McDonald’s. Je to výborná správa pre všetkých, ktorí milujú nezameniteľné burgery, dlhé hranolčeky, chrumkavé kuracie nugetky, svieže šaláty… Jednoducho, aj tu platí známe: ak nemôžete prísť vy do McDonald’s, príde McDonald’s k vám. Privezený usmiatym kuriérom, ktorý sa pri vašich dverách objaví, ako je vo foodpande štandardom – do polhodiny od objednania.

Zo vzájomnej spolupráce majú radosť aj obe zúčastnené strany. „Uvedomujeme si, že zvládnuť donášku našej ponuky si vyžaduje najmä dobrú logistiku a spoľahlivý servis. Preto kladieme veľký dôraz na výber našich partnerov, ktorí musia spĺňať prísne kritériá. Sme radi, že môžeme dnes označiť aj foodpandu za nášho nového doručovacieho partnera. Veríme, že naša spolupráca prinesie zákazníkom rýchly a kvalitný servis, vďaka ktorému ocenia najmä doručený chuťový zážitok,“ hovorí Lucia Poláčeková, hovorkyňa McDonald’s na Slovensku.

Radosť netají ani Petr Indra, CSO Dáme jídlo a foodpanda Slovensko: „Sme hrdí, že sme mohli nadviazať spoluprácu s McDonald’s na našej platforme. Skúsenosti z dlhoročnej spolupráce v Českej republike pod značkou Dáme jídlo potvrdzujú, že spojenie rýchleho občerstvenia s ultrarýchlym doručením je garanciou úspechu a spokojnosti našich zákazníkov.“

Spojenie rýchleho s rýchlym boduje všade vo svete

Je veľmi pravdepodobné, že spolupráca foodpandy a McDonald’s pôjde v rovnako úspešných šľapajach, ako také isté spolupráce doručovateľských služieb a svetovej jednotky v rýchlom občerstvení, ktoré roky fungujú pod materskou platformou Delivery Hero. Celkovo v rámci celej skupiny je McDonald’s na špici v objeme predaných a dovezených jedál. U nás to platí obdobne. Už po niekoľkých týždňoch od vstupu na slovenský trh sa jasne rysoval „víťaz“ medzi objednávkami Slovákov: naprieč celým Slovenskom doručuje foodpanda najčastejšie práve burgery. Možnosť objednať si ich už aj z McDonald’s zrejme ešte zvýši ich doterajší „náskok“.

Tak teda – s chuťou do toho!

Šestnásť v Bratislave, štyri v Košiciach, po dve v Žiline, Trnave, Nitre a Prešove a po jednej v Martine, Banskej Bystrici a Trenčíne: zo všetkých pobočiek McDonald’s vám foodpanda bleskovo doručí vašu objednávku až k dverám. Vy si už len urobte miesto na stole. Dobrú chuť!

