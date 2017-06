Ministerka Matečná neplánuje odvolať riaditeľku Slovenského pozemkového fondu

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná zatiaľ neuvažuje, že by novú generálnu riaditeľku Adrianu Šklíbovú odvolala zo svojej funkcie, do ktorej ju schválila vláda na svojom minulotýždňovom rokovaní. Povedala to Matečná pred stredajším rokovaním vlády.

Opozičná poslankyňa za hnutie OĽaNO-NOVA Veronika Remišová poukázala na to, že Šklíbová bola konateľkou vo firme Gestus Investments, ktorú vyšetroval Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF).Úrad začal tento prípad vyšetrovať pre podozrenie z podvodu a Slovensku odporučil, aby si dotáciu vymáhalo späť.

„Zavolala som si pani generálnu riaditeľku, vysvetlila mi všetky podrobnosti tohto stavu a nedošlo k porušeniu slovenskej legislatívy,“ povedala Matečná. Zároveň potvrdila, že sa zvolá parlamentný výbor pre poľnohospodárstvo a životné prostredie, kde Šklíbová vysvetlí všetky podozrenia.