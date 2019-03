Matečnú teší rozhodnutie europarlamentu, schválil smernicu o nekalých obchodných praktikách

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Európsky parlament v utorok schválil v prvom čítaní smernicu o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Smernica obsahuje zoznam plne a čiastočne zakázaných 16 nekalých obchodných praktík, ochranu spracovateľov s obratom do výšky 350 mil. eur, ako aj pravidlá na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a stanovuje systém sankcií a pokút. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) v tlačovej správe.

Šanca pre farmárov aj na Slovensku

Za prijatie smernice hlasovalo 589 europoslancov, 9 sa zdržali, pričom proti hlasovalo iba 72 europoslancov.

„Je to obrovský úspech našej iniciatívy. Tému nekalých obchodných praktík sme otvorili počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016. Vďaka schváleniu smernice budú nekalé obchodné praktiky pod drobnohľadom na celoeurópskej úrovni. Boj proti nim, roky prehliadaný, sa vďaka slovenskej agrárnej diplomacii stal jednou z priorít Rady aj Európskej komisie. Farmári nielen na Slovensku, ale v celej EÚ získavajú znova šancu na transparentné a obchodné prostredie bez nekalých praktík,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Dva roky na zavedenie pravidiel

Po schválení v Európskom parlamente by smernica mala byť predložená na schválenie na zasadnutie Osobitného výboru pre poľnohospodárstvo (SCA) a následne schválená na Rade pre všeobecné záležitosti (GAC).

Oficiálny podpis sa podľa MPRV očakáva v polovici apríla, pričom zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ by malo nastať do konca apríla 2019.

Po zverejnení vo vestníku EÚ budú mať členské štátny 24 mesiacov na zavedenie pravidiel na národnej úrovni, pričom tieto by mali byť implementované do 30 mesiacov od vstupu smernice do platnosti.

Poctivé podmienky pre dodávateľov potravín

Slovenská republika už európsku smernicu v predstihu pretavila do svojej legislatívy. Národná rada SR schválila začiatkom februára zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami z dielne MPRV SR.

„Je absolútne neakceptovateľné, aby obchodovanie s potravinami fungovalo tak ako doteraz. Obchodníci zneužívajú svoju dominantnú silu a dodávateľov potravín doslova vykosťujú. Negatívne dôsledky cítia nielen poľnohospodári a potravinári, ale aj spotrebitelia. Rozhodli sme sa tomu zabrániť a vytvoriť poctivejšie podmienky pre dodávateľov potravín. Očakávame, že výrobcom potravín sa bude lepšie dýchať, vďaka čomu budú môcť investovať do nových technológií, zaplatiť ľudí a dodávať kvalitné suroviny. Schválenie novej európskej smernice potvrdzuje, že Slovensko nie je v tomto boji osamotené,“ uzavrela Gabriela Matečná.