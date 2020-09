Matej Beňuš sa stal majstrom Slovenska v C1, Slafkovský a Martikán na pódium nedosiahli

Matej Beňuš sa stal majstrom Slovenska v C1 na národnom šampionáte v bratislavskom Čunove.

Strieborný medailista z OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro v nedeľňajšom A-finále triumfoval časom 90,19 s.

Martikán doplatil na penalizáciu

Druhý so stratou 1,37 s skončil Marko Mirgorodský. Tretie miesto obsadil Juraj Mráz, ktorý mal manko 8,78 s na víťaza.

Alexander Slafkovský s 12-sekundovou penalizáciou skončil na 6. priečke (+25,33). Nedarilo sa ani ďalšiemu skúsenému harcovníkovi Michalovi Martikánovi.

Štyridsaťjedenročný Lipták a 5-násobný medailista z OH (2-2-1) obsadil 7. pozíciu (+98,17), no nebyť 100-sekundovej penalizácie za nezvládnutie 13. a 14. bránky, skončil by pred Beňušom.

Galovič triumfoval v K1

Medzi kajakármi v K1 sa z titulu majstra SR radoval pomerne prekvapujúco Maximilián Galovič časom 90,79 s. Na druhé miesto odsunul Petra Mráza (+0,71), tretí bol Iľja Buran (+2,45).

Favorizovaní Jakub Grigar s Martinom Halčinom obsadili v A-finále posledné dve priečky. Siedmy Grigar minul bránku číslo 14 a zaznamenal dotyk na „dvadsiatke“, ôsmemu Halčinovi napočítali až štyri dotyky a okrem nich tiež minul 14. a 15. bránku.

Luknárová a Mintálová najlepšími ženami

Medzi ženami si prvenstvo v C1 vybojovala Emanuela Luknárová. Triumfovala časom 112,36 s a náskokom 1,38 s pred Simonou Macekovou. Tretia bola Ivana Chlebová (+4,71).

V ženskej „kájednotke“ zvíťazila Eliška Mintálová s výrazným náskokom 7,66 s pred Simonou Macekovou a 48-ročnou Elenou Kaliskou (+8,18) – dvojnásobnou olympijskou šampiónkou v K1 z Atén 2004 a Pekingu 2008.