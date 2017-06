Matej dostal podmienku za extrémisticky motivovaný útok, opitý zbil žobráka

BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) – Súd v piatok schválil dohodu o vine a treste s mužom, ktorý vo februári v Žiline napadol žobrajúceho. Motívom bola nenávisť voči nemu pre jeho skutočnú príslušnosť k etnickej skupine a farbe pleti.

Hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Katarína Kudjáková potvrdila agentúre SITA, že súd schválil dohodu o vine a treste medzi obvineným Matejom Š. a prokurátorom a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní 10 mesiacov s podmienečným odkladom na 24 mesiacov. Rozsudok je právoplatný a nie je možné sa proti nemu odvolať, dodala hovorkyňa.

Matej Š. pod vplyvom alkoholu viackrát udrel do tváre muža, ktorý žobral pri nákupnom centre. Poškodený po fyzickom útoku vbehol do obchodného centra, obvinený bežal za ním a keď ho dobehol, viackrát nenávistne a oplzlo na neho kričal a opätovne ho viackrát udrel do tváre.

Navyše, keď muž spadol, Matej do neho kopal. Dopustil sa tým slovne a fyzicky, verejne a na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti a výtržnosti. Mateja Š. bol preto obvinený z prečinu výtržníctva spáchaného extrémistickým spôsobom.