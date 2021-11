Matej Gavula: Promenáda

Pred Kunsthalle Bratislava, v priestore Treskoňovej ulice, osadil Matej Gavula Promenádu, dočasnú zostavu kamenných prvkov odstránených z dunajského nábrežia v Bratislave. Pochádzajú z takzvaného Matušíkovho múrika, ktorý je zapísaný v kolektívnej pamäti Bratislavčanov ako ikonický prvok promenády pri Dunaji.

Otvorenie: 25. 11. 2021 | 19:00

Kurátorka: Lýdia Pribišová

Trvanie: 26. 11. 2021 – 6. 2. 2022

Miesto: Treskoňová ulica, vedľa Kunsthalle Bratislava

Projekt je zameraný na problém uchovávania verejného priestoru a jeho vzťahu ku kultúrnej pamäti lokálneho obyvateľstva. Dielo sleduje dôsledky zásahov developerov bez zreteľa na identitu a spoločenský kontext architektúry a miesta.

„…Promenáda vychádza z mojej osobnej skúsenosti s nábrežím Dunaja a dlhoročným pozorovaním tejto unikátnej stavby z roku 1958 architektov Ivana Matušíka a Ivana Salaya, siaha od Mosta SNP až k Botanickej záhrade, jej dĺžka je takmer 2 km. Pri výstavbe komplexu River Park bola časť travertínovej promenády odstránená a v rámci protipovodňových opatrení nahradená novou štruktúrou z betónu. Následkom toho sa stovky ručne sekaných prvkov zo spišského travertínu ocitli uskladnené v mestskom depozite v oblasti Čierneho lesa. Mňa zaujíma moment dočasného, prekvapujúceho ’návratu‘, nového ’objavenia sa‘ týchto segmentov vo verejnom priestore centra mesta a asociácie, ktoré aktivujú spomienkový optimizmus a príjemné pocity, osobné spomienky na promenádu, veľmi prítomné v kontexte Bratislavy. Rozostavenie kameňov do kruhov asociuje figurálnu kompozíciu, schému, ktorá odkazuje na starovekú kruhovú obranu, na rímske bojové umenie alebo na pohybové zbory priekopníka moderného tanečného umenia, bratislavského rodáka Rudolfa von Labana. Tento môj projekt vnímam ako hybridné sochárstvo vo verejnom priestore.“ hovorí o svojom diele Matej Gavula.

Travertín s charakteristickou pórovitou štruktúrou vzniká sedimentáciou, pomalým usadzovaním, podobne ako pamäť, ktorú neustále prekrývajú a konzervujú ďalšie a ďalšie vrstvy. „Gavulovo dielo je o plynutí času, zabúdaní, amnézii, ale i o moci; jeho kľúčovými termínmi sú historické súvislosti, verejný priestor, reflexia, recyklácia, transformácia. Projekt otvára otázky ohľadom verejného priestoru Bratislavy, scitlivuje vzťah verejnosti k architektúre mesta, k jeho dedičstvu a histórii,“ objasňuje kontext diela kurátorka výstavy Lýdia Pribišová.

MATEJ GAVULA (*1972, Bratislava) je vizuálny umelec pôsobiaci v Bratislave. Absolvoval odbor Kameňosochárstvo na Strednej škole umeleckého priemyslu a následne vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri Skla. Pracuje v médiách sochy a objektu, fotografie, videa, akcie a performance. V nedávnej minulosti prezentoval svoju tvorbu na výstavách ako Dom obradov, galéria Tabačka, Košice (kurátor Samuel Velebný, 2021), Homo Faber, Julius Koller Society, Bratislava, (kurátor Daniel Grúň, 2020); Sú dané: Park, Fontána, Východoslovenská galéria, Košice (kurátor Peter Tajkov, 2020); Abrazívna spoločnosť, tranzit.sk, Bratislava (kurátorka Judit Angel, 2019); Otras, HotDock Project Space, Bratislava (2019); Stratená forma/Blind Mould, SODA gallery, Bratislava (2018); Neustále rastúce horizontálne podzemné stonky – Geopoetika v časoch antropocénu, Galéria Plusmínusnula, Žilina (2017); ďalej Mám rada pozornosť, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici (kurátorka Zuzana L. Majlingová, 2018); Pretty Soon If This Keeps Up I’m Going to Have to Envelop the Entire Universe, Gdańsk City Gallery (kurátori Piotr Stasiowski a Jaro Varga, 2018); Panfília, Zahorian & Van Espen, Bratislava (kurátor Daniel Grúň, 2016); či Shell Game, MeetFactory, Praha, (kurátori Lucia Gavulová a Jaro Varga, 2017).

Projekt bol podporený zo zdrojov Bratislavského samosprávneho kraja.

Vznik diel na výstavu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Informačný servis