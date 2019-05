Matej Homola nedokončil ani jedny preteky TCR Europe na Hockenheimringu

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) – Slovenskému automobilovému pretekárovi Maťovi Homolovi sa nepodarilo dokončiť ani jedny z dvoch víkendových pretekov seriálu TCR Europe, ktoré sa jazdili na nemeckom okruhu Hockenheimring.

Do oboch pretekov štartoval z 11. miesta v kvalifikácii. Po víťaznom vstupe do sezóny na maďarskom Hungaroringu odišiel z Nemecka bez bodového zápisu. Najbližšie sa predstaví 8.- 9. júna na známom belgickom okruhu v Spa-Francorchamps.

Noha z pedála

„Dostal som pár dobrých rán, navyše som mal menší problém s brzdami. Musel som tlačiť doslova do podlahy, vďaka čomu sa mi zošmykla noha z pedála a šiel som von z trate. Neskôr som trafil niečo na trati a úplne mi roztrhlo pneumatiku,“ povedal M. Homola po prvých pretekoch v tlačovej správe svojho tímu.

Do druhých pretekov išiel Homola s cieľom čo najlepšie odštartovať a vyhnúť sa kontaktom so súpermi. Po výbornom štarte sa dostal na 10. miesto. Ešte v prvom kole však musel s nezvratne poškodeným autom zamieriť do boxov a preteky sa pre neho skončili.

Frustrácia a hnev

„Mieša sa vo mne smútok, frustrácia a hnev. Chcel som získať kvalitné body, ale ostatní jazdci idú hlava-nehlava. Jasné, drobné kontakty patria k cestovným vozidlám, ale toto už bolo veľa,“ neskrýval rozhorčenie Maťo Homola.

„Budem teraz ešte viac motivovaný na bodový zisk v Spa-Francorchamps o dva týždne, odkiaľ mám výborné skúsenosti a jazdí sa mi tam veľmi dobre,“ dodal M. Homola, jazdec talianskeho tímu Target Competition na vozidle Hyundai i30 N TCR.