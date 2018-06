Matej Homola v rámci FIA WTCR vyhral preteky v Portugalsku

VILA REAL 25. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský automobilový jazdec Matej Homola sa dočkal prvého víťazstva v medzinárodnom seriáli FIA WTCR.

Dvadsaťtriročný pilot tímu DG Sport Compétition triumfoval v nedeľňajších prvých pretekoch vo Vila Real v Portugalsku, v rámci pretekárskeho víkendu išlo o druhú ostrú jazdu. Homola zároveň získal prvé tohtoročné body do hodnotenia šampionátu.

Podujatie v Portugalsku bolo piatym v 10-dielnom seriáli, ďalšie kolo sa uskutoční 13. – 15. júla na Slovakia Ringu pri Orechovej Potôni.

„Toto bol asi najnáročnejší pretekársky víkend, aký som kedy zažil,“ povedal po pretekoch Matej Homola a dodal: „V kvalifikácii som mal skutočne pocit, že nič horšie sa mi už nemôže stať a potom prišla radosť z umiestnenia, keď som skončil na 12. mieste. Vedel som, že mám na viac. To sa dnes ukázalo. Najprv výborný výsledok v kvalifikácii, keď som sa prvýkrát tento rok prebojoval do druhej kvalifikácie, potom fantastické vytúžené víťazstvo a napokon krásne 5. miesto. Je to sen. Verím, že toto fanúšikov navnadí a prídu ma hromadne podporiť na Slovakia Ring, už druhý júlový víkend.“