Matej Konôpka s najväčším úspechom v kariére, skončil tretí v Lamborghini Super Trofeo

BRATISLAVA 19. novembra

Dvadsaťšesťročný jazdec tímu ARC Bratislava skončil na 3. mieste v celkovej klasifikácii triedy AM Lamborghini Super Trofeo World Final v talianskej Imole. Po sobotňajšom 2. mieste v prvých pretekoch na okruhu Enza a Dina Ferrariovcov štartoval v nedeľu do druhej jazdy z 3. miesta.

Solídny štart Mateja Konôpku

Na štarte chýbal Miroslav Konôpka, jeho otec a šéf tímu ARC Bratislava. Ten doplatil na sobotňajšiu nehodu v 1. kole v zákrute Tamburello, keď ho v rýchlosti trafil jeden zo súperov a auto už nebolo možné opraviť. Jeho 7. priečka na štartovom rošte tak zostala prázdna.

Maťo Konôpka odštartoval solídne a snažil sa vyhnúť kolízii jazdcov z prvého radu v šikane Tamburello. Musel vyjsť až na trávnik a stratil nejaký čas. Potom ho zozadu trafila Nemka Carrie Schreinerová, po čom sa prepadol na 9. miesto. Dostať sa do poriadneho tempa mu potom znemožňovali výjazdy Safety Car: tak ako v sobotu, aj v nedeľu ich bolo neúrekom, po nehodách súperov z konca štartového poľa.

Záver pretekov prišiel takisto predčasne: vo výjazde na cieľovú rovinku tvrdo havarovali dvaja jazdci a riaditeľ pretekov nechal vyvesiť červené vlajky. Maťo Konôpka bol klasifikovaný na 5. mieste, tesne za posádkou Wlazik/Scholze, ktorá vyhrala v sobotu a v konečnom súčte sa stala víťazom Svetového finále.

Miroslavi Konôpkovi sa nedarilo

Matej Konôpka sa zo ziskom 18 bodov z dvoch jázd postavil na bronzovú pozíciu a môže sa hrdiť titulom druhého vicemajstra sveta Lamborgini Super Trofeo, najrýchlejších pohárových pretekov planéty.

„Boli to veľmi čudné preteky, bolo tam veľa výjazdov Safety Caru,“ zhodnotil po pretekoch Matej Konôpka a pokračoval: „Takmer som sa nedostal do tempa, stále niekto havaroval. Aj na začiatku som sa musel vyhýbať kolízii až do trávy. Škoda, že som prišiel po kontakte o pár pozícií, mohol to byť v cieli ešte lepšie. Napokon som rád aj za 3. miesto v celkovom poradí Svetového finále. Je to najväčší úspech v mojej kariére.“

Víkend nedopadol dobre pre Miroslava Konôpku, ktorý pod hlavičkou svojho tímu ARC Bratislava absolvoval celú sezónu Lamborghini Super Trofeo Europe a skončil na 6. mieste konečného poradia.

Svetové finále mu však nevyšlo: „Celý rok som jazdil bez škrabanca na mojom Huracáne, no teraz som mal auto obité zo všetkých strán po každých pretekoch. Nie vždy to bola moja chyba, to ma mrzí najviac. Aj pri tej poslednej som po rane zozadu bol už len pasažierom. Nevadí, aj také sú preteky. Som rád, že aspoň môj syn Matej reprezentoval Slovensko výborne a donesie domov trofej zo Svetového finále Lamborghini Super Trofeo. Bola to pekná sezóna s množstvom výborných pretekov, už sa neviem dočkať roka 2018.“

