Matej Oravec rokoval so Spartakom o predĺžení zmluvy, najlepšia ponuka prišla z Podbrezovej

PODBREZOVÁ 18. januára (WebNoviny.sk) – Novou akvizíciou fortunaligového tímu FK Železiarne Podbrezová sa stal slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Matej Oravec.

Po odchode z FC Spartak Trnava sa defenzívny univerzál upísal tímu z Horehronia na 2,5 roka. Mladý obranca pritom mal ponuku na predĺženie zmluvy s „červeno-čiernymi“, vzájomné rozhovory však neboli úspešné.

„Rokoval som o novej zmluve aj s Trnavou, pôvodná sa mi skončila. Keďže však odišiel aj majiteľ, nebolo jednoduché sa dohodnúť na novej. Nešlo o financie, ale zmluva bola jednoducho nevyhovujúca,“ objasnil Oravec v rozhovore pre web profutbal.sk.

Na stole boli aj ďalšie ponuky

Mládežnícky reprezentant SR mal po účinkovaní Trnavy v Európskej lige ponuky aj od zahraničných klubov. Uprednostnil však zotrvanie vo svojej rodnej krajine.

„Ponuky boli aj ďalšie, s manažérom Branislavom Jašurekom sme sa však dohodli, že chcem byť ešte pol roka či rok na Slovensku. Zo zostávajúcich ponúk vyšla tá od Podbrezovej najlepšie. Vytváral sa projekt, ktorý zahŕňa viacero mladých talentov. Oslovili aj mňa, koncept sa mi pozdával a dohodli sme sa,“ vysvetlil M. Oravec.

Chce pomôcť v záchranárskych prácach

Dvadsaťročný zadák bude u „železiarov“ pôsobiť predovšetkým na stopérskom poste. Tímu z Horehronia chce pomôcť najmä v záchranárskych prácach.

„Tréneri ma vítali a povedali, čo odo mňa čakajú, v rámci toho spomenuli, že by ma chceli stavať na stopérskej pozícii. Tento post mám radšej, takže aj vzhľadom na to, že k tomu boli v Podbrezovej viac naklonení, tak to bol jeden z faktorov, prečo som sa rozhodol pre Podbrezovú,“ uzavrel Oravec pre profutbal.sk.