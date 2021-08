Matej Tóth je jedným z favoritov päťdesiatky v Sappore. Slovenského chodca po nej čaká dvojnásobná rozlúčka

História chôdze na olympijských hrách pozná iba dvoch slovenských víťazov. Na OH 1988 v Soule triumfoval Jozef Pribilinec na 20 km ešte v drese Československa, o 28 rokov neskôr v Riu de Janeiro sa dočkal zlatej medaily aj Matej Tóth v náročnom chodeckom maratóne na 50 km.

Tóth bude prvý, ktorý sa v Tokiu pokúsi o obhajobu najvzácnejšieho titulu, keďže Pribilinec už na ďalšie olympijské hry do Barcelony necestoval.

Tótha čaká dvojnásobné lúčenie

Na najlepšieho slovenského chodca ostatnej dekády čaká v Sappore na severe Japonska až dvojnásobná rozlúčka. Ako 38-ročný sa bude lúčiť s medzinárodnou kariérou a lúčiť sa bude aj chodecká päťdesiatka, ktorej členovia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) už pred pár rokmi vystavili „úmrtný list“ z dôvodu nízkej atraktivity a príliš dlhého trvania. Najdlhšia vytrvalecká disciplína olympijských hier končí po 89 rokoch. V Paríži 2024 ju nahradia preteky na 35 km.

Favoritov je tento rok viac

Na rozdiel od Ria 2016, keď bol okruh najväčších favoritov jasný (Tóth, Diniz, Tallent, Heffernan), teraz je všetko otvorené. Svetový šampión Jusuke Suzuki, ktorého považovali experti za hlavného adepta na zlato, neštartuje. Necítil sa vo forme a radšej prepustil miesto v olympijskom tíme ďalšiemu z plejády výborných Japoncov Hajatovi Kacukimu.

„Ani ja by som teraz nedokázal určiť troch či štyroch ľudí, z ktorých môže vzísť víťaz. Napočítal by som ich minimálne desať,“ uviedol obhajca zlata Matej Tóth na webe Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Chodecký maratón si chce najmä užiť

Jeden z najväčších profíkov spomedzi slovenských športovcov je podľa vlastných slov dobre pripravený. Sám však dobre vie, že chodecký maratón je často lotéria a o výsledku môžu rozhodovať aj drobné detaily. Z obhajoby olympijského zlata si nechce robiť ťažkú hlavu.

„Osobne vnímam tlak už trochu nižší ako v minulosti. Som starší a skúsenejší, môj športový vrchol bol v rokoch 2015 a 2016. Vtedy som mal top výkonnosť a bol som zväčša najväčší favorit na pretekoch. Teraz ešte stále patrím medzi favoritov, ale už do toho pôjdem oveľa uvoľnenejšie. Viem, čo treba urobiť pre úspech. Na druhej strane tiež viem, aký je šport. Nechcem skončiť zúfalý, keď sa to nepodarí, chcem si to užiť. Samozrejme rovnako ako celé Slovensko, aj ja túžim po úspechu na OH na záver kariéry,“ skonštatoval Tóth ešte počas jedného z prípravných sústredení vo Vysokých Tatrách.

V Sappore ukončí kariéru aj ďalší chodec

Do okruhu favoritov patrí majster sveta 2017, trojnásobný majster Európy a svetový rekordér Yohann Diniz. Aj on, rovnako ako Matej Tóth, v Sappore ukončí kariéru. Už 43-ročnému Francúzovi chýba v zbierke jediná medaila – olympijská.

V domácom prostredí budú silní Japonci na čele s lídrom tohtoročných svetových tabuliek (3:38:42) Satošim Maruom. Experti dávajú veľké šance na úspech i bronzovému z MS 2019 a štvrtému z Ria 2016 Evanovi Dunfeemu. Tridsaťjedenročný Kanaďan zašliapal 12. júna skvelých 10 000 m na ovále za 38:39,72 min, no 50 km išiel naposledy tiež pred dvoma rokmi na MS.

„Každý pretekár má svoje silnejšie i slabé stránky a je jedno, či je dvadsiatnik alebo veterán,“ myslí si najúspešnejší slovenský chodec v histórii.

Výhodu budú mať ázijskí chodci

Klimatické podmienky – horúčava znásobená vysokou vlhkosťou vzduchu – plus časový posun budú nepochybne vážny faktor a na prvý pohľad by mohli pomôcť ázijským chodcom, Japoncom a Číňanom.

„V takomto prípade mali pretekári z usporiadateľskej krajiny vždy výhodu. Myslím si, že najmä pre Japoncov nebude zanedbateľná. Cítiť to aj teraz tesne pred pretekmi. Všetky prípravy sú už v Sappore v oficiálnom hoteli v izolácii, fungujeme v obmedzených podmienkach, no oni sú ešte niekde doma bez vplyvu reštrikcií,“ upozornil Tóth.

Úspechom bude akákoľvek medaila

Tokijská olympiáda s chodeckými súťažami v Sappore bude Tóthova piata. Nik zo slovenských atlétov v celej histórii nemá na konte viac štartov pod piatimi kruhmi. Po 32. a 26. mieste na 20 km na prvých dvoch OH prišli úspešné päťdesiatky – v Londýne 2012 skončil piaty, v Riu de Janeiro 2016 hrali na počesť jeho triumfu slovenskú hymnu.

„Akákoľvek medaila bude obrovský úspech. Avšak nepredbiehajme. Uvidíme, ako sa budem cítiť v pretekoch, aké výkony podajú súperi. Nie je vylúčené, že aj horšie umiestenie budem nakoniec hodnotiť ako úspešné,“ doplnil Tóth na webe atletika.sk.

Preteky v chôdzi na 50 km v Sappore aj so Slovákmi Matejom Tóthom a Michalom Morvayom majú začiatok už vo štvrtok večer o 22.30 h SELČ.