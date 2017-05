Matej Tóth je už fit a pripravený štartovať na P – T – S v Šamoríne

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) – Úradujúci olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 km Matej Tóth pre zranenie slabín vynechal v závere minulého týždňa 12. ročník Európskeho pohára v Poděbradoch, ale už je zdravotne v poriadku.

“Problémy s nohou sú vyriešené, vlastne boli už aj v čase pretekov v Poděbradoch, ale nechceli sme riskovať. Na rozdiel od vlaňajška sme to nesilili, tentoraz sme to stopli včas. V pondelok som už aj začal prípravu na augustové majstrovstvá sveta v Londýne,” poznamenal Matej Tóth na tlačovej besede k ME v cezpoľnom behu, ktorého je ambasádorom.

Najlepší športovec SR za rok 2016 sa plánuje predstaviť slovenskému publiku 17. júna na mítingu P – T – S v Šamoríne-Čilistove. “Ak sa nič nestane, budem tam štartovať,” potvrdil Tóth, ktorého v areáli x-bionic® sphere čakajú preteky na 3000 m.